Россия предупредила Армению о серьезном наказании

Раздражение России действиями правительства Армении может перейти в практическую плоскость, поставив под угрозу ранее согласованные поставки оружия и техники. Именно советское и российское оружие остается основой вооруженных сил Армении, к тому же поставляется на льготных условиях. Почему Москва задумалась о столь жестких мерах и сможет ли Ереван обойтись без российских вооружений?

Недопонимание между Москвой и Ереваном после ареста генсекретаря ОДКБ приобретает все более серьезные масштабы. По информации источников "Коммерсанта" в госструктурах, под "большим вопросом" реализация второго пакета контрактов, под который Ереван должен был получить кредит в размере 100 млн долларов.

В рамках первого пакета контрактов Москва в 2016 году выделила Еревану 200 млн долларов. Второй контракт подразумевал поставки стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава. "Подвешенными" оказались и планы еще прошлого руководства Армении по приобретению второго дивизиона оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э" и истребителей Су-30СМ.

Напомним, резкое недовольство Москвы было вызвано судебным преследованием генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В Армении Хачатурову предъявили обвинение по статье "Свержение конституционного строя" и арестовали в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В то время он командовал ереванским гарнизоном. Позднее Хачатурова освободили под залог.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что ситуация с обвинением генсека ОДКБ идет вразрез с заявлениями нового руководства Армении об отказе от преследования политических предшественников. В армянском МИДе, в свою очередь, поспешили заявить, что аресты никак не связаны с внешнеполитическим курсом Армении и являются не преследованием предшественников, а лишь частью усилий по борьбе с коррупцией и преступностью.

Кроме того, в четверг пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян заявил РБК, что Ереван планирует сохранить за собой пост генерального секретаря ОДКБ. "Квота принадлежит Армении до 2020 года", – заявил Егоян. Он подчеркнул также, что следствие по "делу 1 марта" является внутренним делом Армении и не имеет ни политического, ни международного подтекста и Ереван делает все, чтобы ситуация с генсеком не отразилась на авторитете ОДКБ.

В то же время источник "Коммерсанта" в МИД России выразил сомнение, что страны военного договора согласуют следующего кандидата от Армении, учитывая ситуацию вокруг Хачатурова. Вопрос о возможной кадровой замене решится не ранее 8 ноября, когда соберется высший орган ОДКБ – Совет коллективной безопасности. По сведениям издания, в сложившейся ситуации при утверждении нового кандидата от Армении автоматизма не будет. Если новый армянский кандидат на пост генерального секретаря не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин выразил мнение, что если Россия всерьез решит отказать Армении в военных контрактах, то такая реакция будет "не совсем адекватна". "Это дело Армении (возбуждать дело в отношении генсека ОДКБ). Если это ее представитель, то кого отзывать, кого назначать – ее дело. Тем более ОДКБ – это коллективная организация, куда входит пять стран, а не две. Поэтому реакция России прекратить поставки оружия совершенно неадекватная, если это действительно так", – сказал Храмчихин газете ВЗГЛЯД.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, в свою очередь, отметил: "Конечно, любая страна – член ОДКБ имеет суверенное право отозвать своего кандидата на пост генсека и предложить другую кандидатуру". "Но здесь проблема заключается в том, что Хачатуров представляет тот армейско-силовой корпус Армении, который тесно связан с Россией на протяжении последних 25 лет и который рассматривается российскими силовиками как свой", – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

"Представьте, если бы генсекретаря НАТО арестовала полиция Норвегии. Какой бы на это была реакция правительства США?

Вся ситуация с генсеком ОДКБ, я практически уверен, была согласована с американскими спецслужбами. И потому у Кремля, я думаю, растет не только раздражение, но и понимание, что руководство Армении находится в тайном диалоге с врагами России через спецслужбы стран НАТО, скорее всего – США.

Ни для кого не секрет, что приход к власти Пашиняна был профинансирован армянской диаспорой в США. То есть руководство Армении допускает не просто антироссийские действия, а действия, по тайному плану согласованные с врагами России. И давать оружие стране, которая может завтра повернуть оружие против нас, было бы политической ошибкой", – подчеркнул Марков.

"Пашинян может предложить посадить на пост генсека ОДКБ человека, который является агентом американских спецслужб. То есть тут вопрос в политических позициях этих персоналий. То есть к человеку, который будет предложен Пашиняном, будут подозрения", – заключил политолог.

Тем не менее Марков отметил, что, несмотря на раздражение, никакого реального давления на Армению пока не было. "Мы можем предположить, что легким давлением может быть эта статья про поставки вооружений, и я допускаю, что она могла быть согласована как организованный слив", – заявил собеседник.

Однако что же будет, если угроза свертывания поставок Армении российского оружия все же реализуется? Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский назвал российское и советское оружие основой систем вооружений Армении. "Если вдруг его изъять, то это будет недееспособная армия. Если прекратить дальнейшую поддержку в виде поставок вооружений и, что важно, боеприпасов и ракет для этих вооружений, то весьма неприглядное состояние будет через сравнительно короткое время", – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

Мураховский напомнил, что поставки российских вооружений Армении осуществляются по внутренним ценам, установленных по Гособоронзаказу. Эти цены существенно меньше экспортных. "Зачастую эти поставки по большей части осуществляются за счет кредитов РФ для Армении", – подчеркнул Мураховский, добавив, что не видит стран, которые были бы заинтересованы кредитовать Армению и продавать ей вооружения. По его словам, если посмотреть на возможности Армении развивать свои вооруженные силы, оснащать их современными образцами вне рамок сотрудничества с Россией, то "они ничтожны".

В связи с этим предположения о том, что Армения способна найти альтернативу российскому оружию и переключиться на поставщиков из других стран, Мураховский назвал фантастикой. "Армения не настолько богатая страна, чтобы закупать системы вооружений по ценам мирового рынка военно-технического сотрудничества", – считает он.

Храмчихин также отметил, что для Еревана прекращение российских поставок станет серьезным ударом и немедленно отразится на обороноспособности страны. Однако, по его мнению, хотя армянам будет трудно перестроиться на другое оружие, "но если их в конце концов вынудят к этому, то им придется перестраиваться". Он добавил, что в последнее время Армения вообще мало что приобретала у России. Ереван покупал в основном российские комплексы "Искандер-Э" и "Смерч".

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко напомнил, что "в свое время имели место поставки в АР китайских РСЗО (реактивных систем залпового огня) большой мощности". "Тем не менее Россия была и остается крупнейшим поставщиком ВВТ в Армению, и прекращение российских поставок, если оно действительно произойдет, станет сильным ударом, если не катастрофой, для обеспечения военной и внешнеполитической безопасности Армении", – сказал Макиенко газете ВЗГЛЯД. Кроме того, он подчеркнул, что "Армения ограничена в ресурсах и найти экспортеров, готовых поставлять ей вооружения на столь же льготных условиях, будет очень нелегко, а точнее – невозможно".

Алексей Нечаев,Андрей Резчиков