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03.08.2018
Военное обозрение

CNN: Иранский КСИР готовится к масштабным учениям на море

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Американский телеканал CNN утверждает, что в ближайшие 48 часов в акватории Персидского залива начнутся масштабные учения иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). По сведениям телеканала, в настоящее время ведется интенсивная подготовка к проведению учений.

http://www.globallookpress.com/

В Центральном командовании США заявили, что прекрасно осведомлены о наращивании иранских морских сил в районе Персидского залива, Ормузском проливе и Оманском заливе. Представитель командования капитан Уильям Урбан пояснил, что США внимательно следит за обстановкой в данных районах и смогут обеспечить "гарантированную свободу навигации и свободное судоходство в международных водах".

По имеющимся данным, в предстоящих учениях могут принять участие до ста кораблей и катеров КСИР, воздушные части и береговые ракетные батареи КСИР, а также сотни военнослужащих Корпуса. Кроме этого, имеется информация об участии в маневрах иранских военных частей, не имеющих отношения к Корпусу. Как заявляют в CNN, таким образом Тегеран хочет продемонстрировать возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива.

Напомним, что ранее Госдеп США пригрозил ограничить экспорт иранской нефти. В ответ на это в Тегеране заявили, что перекроют Ормузский пролив для нефтяного экспорта других стран.

02.08.2018
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Страны
Иран
Оман
США
Проекты
Военные учения
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