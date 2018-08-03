Войти
03.08.2018
Военное обозрение

В США начато строительство очередного десантного корабля типа Сан-Антонио

460
0
0

Соединенные Штаты приступили к постройке нового десантного корабля типа San Antonio. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) прошла торжественная церемония резки стали для транспорта-дока USS Richard M. McCool, Jr. (LPD-29), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.

navaltoday.com

Данный корабль станет последним 13-м в серии десантных кораблей типа Сан-Антонио Flight I, хотя изначально планировалась постройка 12 кораблей этого типа. В дальнейших планах Военно-морских сил США стоит постройка модернизированной серии Flight II, которые заменят в составе ВМС США десантные корабли-доки типа Whidbey Island.

Корабль достаточно большой, его длина составляет 208 м, ширина — 32 м, полное водоизмещение составляет 25300 тонн, осадка судна не превышает 7 м. Транспорт способен одновременно перевезти два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. При желании имеется возможность размещения большего числа личного состава за счет использования дополнительных помещений, но с минимальными условиями комфорта. Корабль имеет в кормовой части вертолетную площадку, способную разместить четыре вертолета или два конвертоплана MV-22В Osprey. Максимальная скорость судна - 22 узла. Экипаж, включая авиакрыло, составляет около 400 человек. Вооружение корабля состоит из двух восьмизарядных УВП Мк 41 для ЗУР "Си Спарроу" (боекомплект 64 ракеты), две ПУ Мк 31 RAM компании "Дженерал дайнэмикс"; две 30-мм АУ "Бушмастер" Мк 46, два 12,7-мм пулемета Мк 26. Кроме этого, на кораблях такого типа установлены четыре ПУ системы постановки ложных целей Мк 36 SRB0C, система постановки ложных целей "Нулка", комплекс гидроакустического противодействия SLQ-25 "Никси", система РЭБ AN/SLQ-32A.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mark 41
MV-22 Osprey
Компании
HII
Похожие новости
02.08.2018
"Чёртова дюжина" американских "десантников"
12.04.2013
Модель корабля LPD-BMD для ВМС США
21.06.2018
ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк"
16.05.2018
Корабль с именем героя: США строят новейший эсминец
24.04.2018
Новый "десантник" американского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри