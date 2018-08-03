Сенат утвердил военный бюджет США на следующий год

В среду американские сенаторы подавляющим большинством голосов приняли оборонный бюджет страны на 2019 год, передает ТАСС.

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Согласно документу, в следующем финансовом году на военные нужды будет потрачено $ 716 млрд., что на 20 миллионов больше, чем в текущем году.

Из общей суммы на проведение операций за рубежом предусмотрено выделение $ 69 млрд. Часть средств будет потрачена на противодействие растущей угрозе со стороны России. Запланирована также военная помощь Украине.

В тексте закона имеется пункт, санкционирующий рост зарплаты военнослужащих на 2,6%. Кроме того, предусмотрено увеличение численности личного состава регулярных сил на 15 тысяч человек.

Прописан в законопроекте и запрет на поставку Турции новейших истребителей F-35. Запрет введен в ответ на решение Анкары о закупке российской системы С-400. Он может быть снят по ходатайству Пентагона, который обязан представить сенаторам специальный отчет о ситуации в Турции.

Также законодатели запретили американской администрации признавать воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

За принятие закона о национальной обороне проголосовали 87 законодателей, против – десять. На прошлой неделе документ был принят нижней палатой Конгресса. Теперь законопроект будет отправлен на подпись американскому президенту.