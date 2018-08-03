Войти
03.08.2018
Военное обозрение

В США официально представили новый конвертоплан V-280 Valor

488
0
0

Компания Bell Helicopter официально презентовала новый армейский конвертоплан V-280 Valor. Презентация прошла 1 августа на территории испытательного полигона Bell Helicopter Amarillo Assembly Center в штате Техас, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании. До этого публичная демонстрация возможностей конвертоплана не проводилась, на авиасалоне в Фарнборо в 2016 году публике показали полноразмерный макет V-280 Valor.

Bell Helicopter

Конвертоплан V-280 Valor создается компанией Bell Helicopterна как один из претендентов на замену V-22 Osprey, парк которых американская армия планирует заменить к 2030 году. V-280 Valor меньше и легче V-22 Osprey, и вмещает всего 12 человек плюс 2 членов экипажа, тогда как десантные версии V-22 вмещают до 36 человек. Основным преимуществом нового конвертоплана, разработчики считают более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках. В отличии от предшественника V-22 Osprey, у V-280 Valor отсутствует съёмное поворотное крыло, что значительно снижает вес машины и нет поворотного двигателя — положение меняет лишь ротор винта. В отличии от V-22 Osprey, не имеющего своего штатного вооружения, новый конвертоплан изначально разрабатывается для ведения боевых действий.

V-280 имеет полностью композитный фюзеляж, способен развивать скорость до 518 км/ч, боевой радиус полёта 1500 км, максимальная дальность полёта 3900 км.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron
Похожие новости
20.12.2017
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
12.10.2017
Американцы испытали военный конвертоплан
04.09.2017
Американцы испытывают "Доблесть"
27.07.2017
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
12.07.2017
Беспилотники нанесут удар по бюджету морпехов США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри