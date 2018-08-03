В США официально представили новый конвертоплан V-280 Valor

Компания Bell Helicopter официально презентовала новый армейский конвертоплан V-280 Valor. Презентация прошла 1 августа на территории испытательного полигона Bell Helicopter Amarillo Assembly Center в штате Техас, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании. До этого публичная демонстрация возможностей конвертоплана не проводилась, на авиасалоне в Фарнборо в 2016 году публике показали полноразмерный макет V-280 Valor.

Bell Helicopter

Конвертоплан V-280 Valor создается компанией Bell Helicopterна как один из претендентов на замену V-22 Osprey, парк которых американская армия планирует заменить к 2030 году. V-280 Valor меньше и легче V-22 Osprey, и вмещает всего 12 человек плюс 2 членов экипажа, тогда как десантные версии V-22 вмещают до 36 человек. Основным преимуществом нового конвертоплана, разработчики считают более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках. В отличии от предшественника V-22 Osprey, у V-280 Valor отсутствует съёмное поворотное крыло, что значительно снижает вес машины и нет поворотного двигателя — положение меняет лишь ротор винта. В отличии от V-22 Osprey, не имеющего своего штатного вооружения, новый конвертоплан изначально разрабатывается для ведения боевых действий.

V-280 имеет полностью композитный фюзеляж, способен развивать скорость до 518 км/ч, боевой радиус полёта 1500 км, максимальная дальность полёта 3900 км.