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03.08.2018
РИА Новости

Среди российских военнослужащих сократилось число тяжких преступлений

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Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото
Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Общий уровень преступности среди военнослужащих в России в первом полугодии 2018 года остался практически неизменным, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось, сообщил в четверг главный военный прокурор Валерий Петров на расширенном заседание коллегии ведомства.

Петров, открывая заседание, отметил, что в минувшем полугодии основные усилия военных прокуроров были направлены на обеспечение исполнения законов в войсках и воинских формированиях, в том числе при проведении мероприятий, связанных с выполнением задач по противодействию международному терроризму, реализации государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения по модернизации армии и флота, расходовании выделенных на это бюджетных средств.

"Оценивая состояние преступности в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах, Валерий Петров отметил, что при практически неизменном ее уровне сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против военной службы", - говорится в сообщении ведомства по итогам коллегии.

За полгода военными прокурорами было выявлено 228 тысяч нарушений законов, восстановлены права 589 тысяч военнослужащих, членов их семей и других граждан. Кроме того, по результатам прокурорских проверок возбуждено свыше 2,6 тысячи уголовных дел.

"Средствами прокурорского надзора возмещен ущерб на сумму 4,2 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей - государству", - сообщили в ГВП.

Петров отметил, что в зоне особого внимания военных прокуроров - защита трудовых прав граждан, военнослужащих и членов их семей, пенсионное, жилищное и иное обеспечение. В частности, благодаря вмешательству военных прокуроров за шесть месяцев этого года работникам предприятий выплачено более 1,4 миллиарда рублей задержанной заработной платы, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности, возбуждено 33 уголовных дела.

02.08.2018
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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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