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03.08.2018
Военное обозрение

СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35

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Военно-воздушные силы Израиля в ближайшее время будут разделены на две категории: самолеты ближнего радиуса действия и дальнего, а все дело в потенциальном противнике Израиля - Иране. Конечно такое разделение будет условным и не официальным, приводит "РГ" материал издания Popular Mechanics.

https://defence.ru/

Как считают авторы издания, Израиль разделит свою военную авиацию на две категории: самолеты, которые могут наносить удары по ближайшим целям в приграничных районах Ливана и Сирии, а также самолеты, которые могут поражать отдаленные иранские объекты. И для обоих категорий в настоящее время у Израиля имеются самолеты: F-35 для решения задач в ближайшей зоне, и F-15 - для нанесения ударов на дальних расстояниях.

Все дело в том, что хотя F-35 является самолетом пятого поколения, созданным по технологии "стелс", у него сравнительно меньший радиус действия и небольшая бомбовая нагрузка. И какими бы не были мастерами израильские инженеры, но они ограничены в своих желаниях модернизировать самолет.

А вот F-15 в Израиле служит более 40 лет. Хотя самолет по сравнению с F-35 считается устаревшим, но модернизированные версии F-15 почти ни в чем не уступают более современным моделям. Большой радиус действия, хорошая бомбовая нагрузка и простота в управлении позволят Израилю наносить удары по отдаленным целям.

Учитывая вышеизложенное, авторы издания делают вывод, что скорей всего Израиль временно приостановит закупку F-35, чтобы пополнить свои ВВС новейшими F-15 2040C. Модернизированные F-15 оснащены современным радаром, дальним инфракрасным поисковым датчиком и возможностью нести до 16 ракет AMRAAM среднего радиуса действия.

02.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Продукция
AMRAAM
F-15
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
03.08.2018 12:08
35 только на картинке хорош  так он сильно уступает лучшим новым версиям и Ф-15 и Су-34/35. Были бы хорошие отношения, были бы поставки.
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№2
03.08.2018 14:23
Цитата, Владислав сообщ. №1

Пингвин идет на замену  F-16 которого он явно лучше.  Авиацию почти нахаляву им дают только американскую,  так что выбор был невелик.
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