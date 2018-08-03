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03.08.2018
Военное обозрение

Швеция закупает американские системы ПРО

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Минобороны Швеции закупает у США систему ПРО "Пэтриот", как полностью соответствующую национальным запросам, сообщает газета Известия со ссылкой на министра обороны страны Петера Хультквиста.

http://www.globallookpress.com

Согласно информации, контракт планируется подписать до конца недели. Стоимость сделки оценивается в $1,14 млрд.

Хультквист подтвердил намерение сторон подписать контракт в ближайшие дни, однако отказался назвать его точную стоимость. При этом он отметил, что закупаемые комплексы, по сути, являются более современным аналогом тех, что длительное время стоят на вооружении шведских сил ПВО.

По его словам, американская система "Пэтриот" доказала свою эффективность в действии и полностью соответствует национальным запросам.

Первые поставки ожидаются уже в 2021 году, добавил министр.

Напомним, Швеция не входит в НАТО, но является внеблоковым партнером стран альянса. Как отмечали местные СМИ, помимо принятия решения о закупке "Пэтриотов", шведское военное ведомство активно готовится к участию в натовском военном учении "Единый трезубец-2018", которое пройдет осенью на территории Норвегии и в прилегающих морских акваториях.

В июле Владимир Путин заявил, что Россия соразмерно отреагирует на попытки стран НАТО втянуть в свои ряды новые европейские государства. По его словам, альянсу следовало бы подумать о возможных последствиях такой политики.

02.08.2018
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