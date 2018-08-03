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03.08.2018
ИноСМИ

Растущая угроза: россияне "глушат" американские войска в Сирии

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Мужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Но этот тип ведения войны также дает США возможность узнать о новейших российских технологиях.

Войскам США, развернутым в Сирии, все чаще приходится защищаться от российских электронных атак, которые потенциально могут иметь летальные последствия. Офицеры Вооруженных сил США, которым приходилось сталкиваться со средствами электронной войны, говорят, что они не менее опасны, чем артиллерийские обстрелы или бомбардировки. Но, по их мнению, российские атаки дают войскам США возможность оценить и изучить технологии России на поле битвы, а также разработать стратегии для борьбы с ними.

Полковник армии США Брайан Салливан (Brian Sullivan) рассказал журналистам, что его солдатам пришлось столкнуться с "перегруженной… средой электронной войны" на северо-востоке Сирии, где они выполняли задания на протяжении 9 месяцев. "Это бросило нам вызов, с которым мы смогли успешно разобраться, а также дало нам возможность действовать в среде, которую невозможно повторить на домашней базе или в наших тренировочных центрах", - сказал Салливан. "Это отличная возможность для нас действовать непосредственно в Сирии, где россияне очень активны", - добавил он. Салливан, чье подразделение выполняло задачи в Ираке, Сирии, Афганистане и Кувейте, не раскрыл детали того, как именно электронная атака со стороны сил России повлияла на его команду.

Но эксперты по электронным методам войны говорят, что такие атаки могут создавать помехи для средств связи, навигационных систем и даже вредить самолетам. "Неожиданно ваши средства связи не работают, вы не можете вызвать огонь или не можете предупредить о вражеском огне, потому что ваши радары блокируются и они не могут ничего обнаружить", - сказал отставной полковник Вооруженных сил США Лори Мо Бакхаут. "Это может быть опаснее, чем обычные кинетические средства, потому что может нивелировать способность защищаться", - пояснил он.

Войска США ведут боевые действия за рубежом после терактов 11 сентября 2001 года: в Ираке, Афганистане и других странах. В основном им приходилось иметь дело с нерегулярными силами врага, не говоря уже об отсутствии необходимости разбираться с электронными средствами войны. Однако, Сирия - это нечто совсем другое.

Регулярные войска России, Ирана и время от времени Израиля активно действуют на территории страны, если не вспоминать армию Сирии. В такой среде существует риск оказаться на пороге полномасштабной войны, если в критически важный момент не сработают средства связи.

Эксперт по национальной безопасности Лексингтонского института Даниэль Гор говорит, что новые средства электронной войны России сложные. Они могут быть установлены на транспортерах или самолетах и поражать цели за сотни миль. "Проблема в том, что эти средства могут реально исказить вашу картинку поля битвы, оперативную картинку и могут привести к действительно ужасным ошибкам", - говорит Гор.

Войска США в Сирии ведут войну против "Исламского государства" (запрещенное в России государство - прим. ред.). Но им также время от времени приходится противостоять российским силам. Самолеты России часто приближаются вплотную к американским истребителям, что едва не привело к столкновению в декабре. А в феврале солдаты США вступили в четырехчасовую кровавую битву против лояльных к режиму в Сирии войск, среди которых были наемники из России.

Аналитики говорят, что Россия все чаще использует Сирию в качестве полигона для испытаний своего нового электронного оружия, которое она разрабатывала на протяжении последних 10-15 лет в ответ на военное превосходство НАТО. Война против Украины тоже дала Москве возможность испытать свои новые системы в бою. В Сирии российские войска испытывают свое новое вооружение на армии США.


Лара Селигман (Lara Seligman)

Foreign Policy, США

02.08.2018
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Афганистан
Израиль
Ирак
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Кувейт
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