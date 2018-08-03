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03.08.2018
ЦАМТО

Швеция на этой неделе подпишет соглашение о покупке ЗРК "Пэтриот"

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Американский ракетный комплекс Patriot.
Американский ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 2 августа. Как передает Reuters со ссылкой на сообщение 1 августа одной из ведущих шведских радиостанций, Министерство обороны Швеции на этой неделе заключит соглашение на покупку системы ПВО/ПРО "Пэтриот".

Военное ведомство пока не комментирует это сообщение, но по неофициальной информации, контракт может быть подписан 2 августа.

Как сообщает Reuters, хотя Швеция не является членом НАТО, она поддерживает тесные связи с альянсом и реализует программу модернизации своих вооруженных сил, аргументируя это ростом угрозы со стороны России.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции в ноябре 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС (FMV) направить в США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретении системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 3,2 млрд. долл.

Как планируется, стоимость начального пакета составит около 10 млрд. крон (1,13 млрд. долл.). Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в своем запросе агентство FMV указало самый полный перечень оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Как ожидается, поставка систем начнется в 2021 году.

02.08.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
NATO
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