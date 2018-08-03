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03.08.2018
ЦАМТО

ВДВ получат опытный образец комплекса "Птицелов" в 2020 году

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ЗРК Птицелов
Авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс малой дальности "Птицелов".
Источник: https://blogspot.com/

ЦАМТО, 2 августа. Воздушно-десантные войска России получат опытный образец первого десантируемого комплекса противовоздушной обороны "Птицелов" в 2020 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Опытный образец "Птицелова" планируем получить в 2020 году, технический облик этого комплекса уже сформирован", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

А.Сердюков пояснил, что этот комплекс ПВО будет создан на базе боевой машины десанта БМД-4М, которая станет базовой платформой для новой боевой техники Воздушно-десантных войск, в том числе на этом шасси планируется создать комплекс радиоэлектронной борьбы, передает "РИА Новости".

02.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Птицелов ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
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