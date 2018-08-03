ВДВ получат опытный образец комплекса "Птицелов" в 2020 году

ЦАМТО, 2 августа. Воздушно-десантные войска России получат опытный образец первого десантируемого комплекса противовоздушной обороны "Птицелов" в 2020 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Опытный образец "Птицелова" планируем получить в 2020 году, технический облик этого комплекса уже сформирован", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

А.Сердюков пояснил, что этот комплекс ПВО будет создан на базе боевой машины десанта БМД-4М, которая станет базовой платформой для новой боевой техники Воздушно-десантных войск, в том числе на этом шасси планируется создать комплекс радиоэлектронной борьбы, передает "РИА Новости".