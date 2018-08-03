На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ

№5

1-2местная багги по-видимому имеет 80мм ПТРК малой себестоимости ракеты.Подвижность действительно впечатляет, то что для бронезащиты применяется металл отстойно - идея отличная по себестоимости но требует доработки, достаточно быстрой - навесить на каркас, если кузов, не несущий бронепластины, ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить кондиционер если пилотируемая.В целом такие и меньше машины могут применяться как наземный сегмент боевой сети как мини-РСЗО с корректируемыми ракетами для усиления её локального участка и поражения целей. Автопилот лучше чтобы был. Человек - лишняя масса бронирования. В 2011-12 с Ё встречлся когда предлагал один или два варианта, машины высотой кузова 60см. Или 2 человека или дрон на 350-500кг нагрузки. Плавающая, примерно как плоскодонка, т.е. на глиссировании. Каракас из одного полимера корпус из другого. Пулестойкость вкруговую 7,62х51 бронебойные 1,25км/с при 3,75г, лоб 50 калибр урановые в угле 30 градусов, впереди бронирование быстросменяемое, на байонетах с фиксацией - при тряске это надёжнее крепления гайка-болт. Чем-то внешне на крупные полукруглые заклёпки напоминает, я разработчик. Основа от Ё + позднее ионисторная батарея и конденсаторная для нагрузок требющих МВт мозности - полное подавление радиовзрывателей и радиосвязи в некотором радиусе - тотальное поражение радиотехники с изветсной частотой приёма, причём с "горячей заменой" 6-20 модулей входного усилителя. Т.е. и АФАР "Ветровки" в т.ч.Остальное вооружение традиционное, прежде всего 80мм ракеты, с катапультным стартом ппневматическим на высоту заданную азимут и угол места и 40мм гранатомёт, хотя одиночными могла бы и 57мм ЛШО, мне понравилась мощь и точность. Себестоимость полагал с бронированием включая лобовой навес без оружия и стоимости стороннего автопилота не более 2,5-3млн руб. Сейчас бы сказал что необходима при такой цене ещё и система подавления операторов и снайперов лазерная многоволновая.Вес с допбронированием и прочим 1600-1800кг в зависимости от применённых батарей аккумуляторов и ионисторов. Упаковка плотная, как в самолёте. Так что ВДВОЕ легче чем эта наверное неплохая но ТЯЖЁЛАЯ баггиподобная машина с более слабым бронированием.