Войти
03.08.2018
ЦАМТО

На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ

771
5
+1
Эскадрон
Аэромобильный багги «Эскадрон» консорциума ИНТРАЛЛ.
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 2 августа. Новый автомобиль-багги "Эскадрон", которым в перспективе могут оснащаться разведчики Воздушно-десантных войск России, впервые представят на форуме "Армия-2018".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

К основным преимуществам "Эскадрона" генерал отнес легкость, маневренность и бесшумность, отмечает агентство.

"В ходе Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" будет представлен автомобиль-багги "Эскадрон", пока это инициативная разработка одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, при этом ВДВ проявляют к ней активный интерес", – сказал он.

А.Сердюков пояснил, что ВДВ рассматривают возможность закупок этих багги для разведывательных подразделений "крылатой пехоты", передает "РИА Новости".

МВТФ "Армия-2018" пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.08.2018
Российские военные установили новый рекорд в конкурсе разведчиков Армейских игр
03.08.2018
В "Танковом биатлоне" на играх АрМИ-2018 определились лидеры
03.08.2018
Команда России одержала победу в гонке на конкурсе "Военное ралли"
02.08.2018
Экипажи на конкурсе "Танковый биатлон" показали хорошие результаты во втором заезде четвертого дня соревнований
02.08.2018
Открытие Армейских международных игр в Казахстане пройдет 1 августа
5 комментариев
№1
03.08.2018 10:48
броня? есть масса и какая пулеустойчивость?
+1
Сообщить
№2
03.08.2018 11:30
Идее лет сто. Реализована Гроховским в 1930-х


Более удачной была модель немцев без бронирования проработавшая на почте до начала 1960-х годов. Применялись при противопартизанских рейдах по лесам. Проходимость была высокой управляемость - так себе Главное достоинство машина была УЗКОЙ, пролазила туда где обычной технике никак нельзя было, могла брать миномёт и стандартно оснащались пулемётом.


Много чего ставили от автоматических пушек до безоткаток


Также удачной для европейского ТВД можно считать мотороллер Веспа для парашютистов, применялась в боевых в Алжире где намертво вязла как только песок.



Идея сама реализуема, если выкинуть человека - слишком большой вес и много чего защищать.

https://vk.com/vlihh_ozziz?w=wall319975813_1049%2Fall
Для массе 100кг целесообразнее мотоциклы с автоустойчивостью. Кроме того у них, в частности у Хонда реализован режим слеования за человеком.
БМВ концепт-байк поразил высоким уровнем стабилизации -

ГОТОВАЯ платформа под разнообразную охранную технику, например на аэродроме на юге.
Бронирвоание противопульное немецкий, судя по всему электрический и позволяет размещать РЭБ большой мощности и иное оружие без переноса масс, высокоточные считсемы и системы наблюдения. Скорость у обеих машин за 200, так что с учётом цены - ПРЯМАЯ конкуренция при развитой сети и должном количестве БПЛА массой нагрузки 75-100кг и выше. Такие не более 3млн в композитной броне выйдут. База от 2млн у японского, планировались модернизационные наборы для ОБЫЧНЫХ серийных мотоциклов.
0
Сообщить
№3
03.08.2018 12:15
О господи... Броню-то зачем навесили Ироды?
0
Сообщить
№4
03.08.2018 12:24
В серию/Сирию скорее вот этот пойдёт:




С чем подобным на ДУБМ
0
Сообщить
№5
03.08.2018 13:30
1-2местная багги по-видимому имеет 80мм ПТРК малой себестоимости ракеты.

Подвижность действительно впечатляет, то что для бронезащиты применяется металл  отстойно - идея отличная по себестоимости но требует доработки, достаточно быстрой - навесить на каркас, если кузов, не несущий бронепластины, ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить кондиционер если пилотируемая.
В целом такие и меньше машины могут применяться как наземный сегмент боевой сети как мини-РСЗО с корректируемыми ракетами для усиления её локального участка и поражения целей. Автопилот лучше чтобы был. Человек - лишняя масса бронирования. В 2011-12 с Ё встречлся когда предлагал один или два варианта, машины высотой кузова 60см. Или 2 человека или дрон на 350-500кг нагрузки. Плавающая, примерно как плоскодонка, т.е. на глиссировании. Каракас из одного полимера корпус из другого. Пулестойкость вкруговую 7,62х51 бронебойные 1,25км/с при 3,75г, лоб 50 калибр урановые в угле 30 градусов, впереди бронирование быстросменяемое, на байонетах с фиксацией - при тряске это надёжнее крепления гайка-болт. Чем-то внешне на крупные полукруглые заклёпки напоминает, я разработчик. Основа от Ё + позднее ионисторная батарея и конденсаторная для нагрузок требющих МВт мозности - полное подавление радиовзрывателей и радиосвязи в некотором радиусе - тотальное поражение радиотехники с изветсной частотой приёма, причём с "горячей заменой" 6-20 модулей входного усилителя. Т.е. и АФАР "Ветровки" в т.ч.
Остальное вооружение традиционное, прежде всего 80мм ракеты, с катапультным стартом ппневматическим на высоту заданную азимут и угол места и 40мм гранатомёт, хотя одиночными могла бы и 57мм ЛШО, мне понравилась мощь и точность. Себестоимость полагал с бронированием включая лобовой навес без оружия и стоимости стороннего автопилота не более 2,5-3млн руб. Сейчас бы сказал что необходима при такой цене ещё и система подавления операторов и снайперов лазерная многоволновая.
Вес с допбронированием и прочим 1600-1800кг в зависимости от применённых батарей аккумуляторов и ионисторов. Упаковка плотная, как в самолёте. Так что ВДВОЕ легче чем эта наверное неплохая но ТЯЖЁЛАЯ баггиподобная машина с более слабым бронированием.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри