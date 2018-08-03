На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
ЦАМТО, 2 августа. Новый автомобиль-багги "Эскадрон", которым в перспективе могут оснащаться разведчики Воздушно-десантных войск России, впервые представят на форуме "Армия-2018".
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
К основным преимуществам "Эскадрона" генерал отнес легкость, маневренность и бесшумность, отмечает агентство.
"В ходе Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" будет представлен автомобиль-багги "Эскадрон", пока это инициативная разработка одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, при этом ВДВ проявляют к ней активный интерес", – сказал он.
А.Сердюков пояснил, что ВДВ рассматривают возможность закупок этих багги для разведывательных подразделений "крылатой пехоты", передает "РИА Новости".
МВТФ "Армия-2018" пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке.
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Более удачной была модель немцев без бронирования проработавшая на почте до начала 1960-х годов. Применялись при противопартизанских рейдах по лесам. Проходимость была высокой управляемость - так себе Главное достоинство машина была УЗКОЙ, пролазила туда где обычной технике никак нельзя было, могла брать миномёт и стандартно оснащались пулемётом.
Много чего ставили от автоматических пушек до безоткаток
Также удачной для европейского ТВД можно считать мотороллер Веспа для парашютистов, применялась в боевых в Алжире где намертво вязла как только песок.
Идея сама реализуема, если выкинуть человека - слишком большой вес и много чего защищать.
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Для массе 100кг целесообразнее мотоциклы с автоустойчивостью. Кроме того у них, в частности у Хонда реализован режим слеования за человеком.
БМВ концепт-байк поразил высоким уровнем стабилизации -
ГОТОВАЯ платформа под разнообразную охранную технику, например на аэродроме на юге.
Бронирвоание противопульное немецкий, судя по всему электрический и позволяет размещать РЭБ большой мощности и иное оружие без переноса масс, высокоточные считсемы и системы наблюдения. Скорость у обеих машин за 200, так что с учётом цены - ПРЯМАЯ конкуренция при развитой сети и должном количестве БПЛА массой нагрузки 75-100кг и выше. Такие не более 3млн в композитной броне выйдут. База от 2млн у японского, планировались модернизационные наборы для ОБЫЧНЫХ серийных мотоциклов.
С чем подобным на ДУБМ
Подвижность действительно впечатляет, то что для бронезащиты применяется металл отстойно - идея отличная по себестоимости но требует доработки, достаточно быстрой - навесить на каркас, если кузов, не несущий бронепластины, ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить кондиционер если пилотируемая.
В целом такие и меньше машины могут применяться как наземный сегмент боевой сети как мини-РСЗО с корректируемыми ракетами для усиления её локального участка и поражения целей. Автопилот лучше чтобы был. Человек - лишняя масса бронирования. В 2011-12 с Ё встречлся когда предлагал один или два варианта, машины высотой кузова 60см. Или 2 человека или дрон на 350-500кг нагрузки. Плавающая, примерно как плоскодонка, т.е. на глиссировании. Каракас из одного полимера корпус из другого. Пулестойкость вкруговую 7,62х51 бронебойные 1,25км/с при 3,75г, лоб 50 калибр урановые в угле 30 градусов, впереди бронирование быстросменяемое, на байонетах с фиксацией - при тряске это надёжнее крепления гайка-болт. Чем-то внешне на крупные полукруглые заклёпки напоминает, я разработчик. Основа от Ё + позднее ионисторная батарея и конденсаторная для нагрузок требющих МВт мозности - полное подавление радиовзрывателей и радиосвязи в некотором радиусе - тотальное поражение радиотехники с изветсной частотой приёма, причём с "горячей заменой" 6-20 модулей входного усилителя. Т.е. и АФАР "Ветровки" в т.ч.
Остальное вооружение традиционное, прежде всего 80мм ракеты, с катапультным стартом ппневматическим на высоту заданную азимут и угол места и 40мм гранатомёт, хотя одиночными могла бы и 57мм ЛШО, мне понравилась мощь и точность. Себестоимость полагал с бронированием включая лобовой навес без оружия и стоимости стороннего автопилота не более 2,5-3млн руб. Сейчас бы сказал что необходима при такой цене ещё и система подавления операторов и снайперов лазерная многоволновая.
Вес с допбронированием и прочим 1600-1800кг в зависимости от применённых батарей аккумуляторов и ионисторов. Упаковка плотная, как в самолёте. Так что ВДВОЕ легче чем эта наверное неплохая но ТЯЖЁЛАЯ баггиподобная машина с более слабым бронированием.