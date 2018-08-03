Начались летные испытания первого модернизированного МиГ-29 ВВС Сербии

ЦАМТО, 2 августа. Командование вооруженных сил Сербии 28 июля сообщило о начавшихся 27 июля на авиабазе "Батайница" испытательных полетах первого истребителя МиГ-29, который был доставлен из России в прошлом году.

Самолет пилотировал летчик-испытатель РСК "МиГ" Дмитрий Селиванов.

Мероприятие состоялось в присутствии начальника Генерального штаба ВС Сербии генерала Любиша Диковича. Побеседовав с российскими специалистами и представителями 204-ой авиационной бригады, генерал выразил удовлетворение объемом выполненных работ и динамикой реализации программы.

Летные испытания являются последним этапом проверки первого из шести самолетов, переданных в прошлом году РФ, перед принятием его на вооружение. 29 июля президент Сербии Александр Вучич заявил представителям СМИ, что к концу года в составе ВВС и ПВО Сербии будет 8-9 боеготовых МиГ-29.

Как сообщал ЦАМТО, согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ ВС Сербии оценивается в сумму 185 млн. евро. В него включена передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Российские специалисты принимают участие в работах по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29, которые проводятся на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице. Процедуру модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, эту же процедуру пройдут и четыре "белорусских" самолета.

Целью программы является модернизация всех самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее. Военное руководство Сербии ожидает, что работы будут завершены в 2018 году, после чего истребители будут переданы в распоряжение 204-й авиационной бригады.

Белград также рассматривает возможность покупки 4 дополнительных вертолетов Ми-35 и до четырех Ми-17.