Минобороны Индии утвердило технические требования к платформе NUH

Первый полученный Национальными силами обороны Мальдив в порядке помощи от Индии вертолет HAL Dhruv. Вертолет был передан в 2010 году из состава береговой охраны Индии и сохранил ее бортовой номер CG852. Снимок апреля 2010 года.

ЦАМТО, 2 августа. Минобороны Индии утвердило технические требования к платформе в рамках проекта приобретения 111 морских многоцелевых вертолетов NUH (Naval Utility Helicopter) 5-тонного класса.

Прим. ред.: утверждение технических требований, по всей видимости, означает, что предварительная работа по подготовке "запроса о предложениях" в рамках предстоящего объявления тендера значительно продвинулась.

Как сообщает Hindustan Times, Совет по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман, 30 июля обсудил и одобрил проект NUH стоимостью 217,38 млрд. рупий (3,18 млрд. долл.).

Ожидается, что основная конкурентная борьба в рамках данного проекта развернется между компаниями из США, Европы и России. Они должны будут сформировать альянсы с индийскими предприятиями в рамках стратегического партнерства в формате "Делай в Индии".

В рамках проекта NUH 16 вертолетов будут приобретены в готовом виде у выбранного иностранного подрядчика, остальные 95 машин будут произведены в Индии в партнерстве с индийской фирмой.

Модель стратегического партнерства "Делай в Индии" позволяет напрямую покупать готовые системы вооружения у иностранного поставщика, однако при этом оговаривается, что максимальное количество поставленных напрямую производителем платформ не должно превышать 10-15% от их общего закупаемого количества.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии опубликовало "запрос об информации" о возможности поставки 111 вооруженных многоцелевых вертолетов NUH для применения с борта боевых кораблей 22 августа 2017 года.

Для реализации проекта МО Индии направило "запросы об информации" нескольким ведущим компаниям-производителям. Первоначально ответы предполагалось получить в октябре 2017 года, но затем срок их подачи был продлен до 15 ноября 2017 года.

После оценки собранной информации и уточнения технических требований к платформе МО Индии направит выбранным участникам "запросы о предложениях". Параллельно будут выбраны индийские частные компании, которые выступят партнерами при строительстве вертолетов. Как ожидается, на все предварительные процедуры до подписания контракта потребуется несколько лет.

Согласно "запросу об информации", вертолеты NUH от компании-разработчика в готовом виде предполагается получить в течение 5 лет с момента подписания контракта, а оставшиеся – собрать на мощностях в Индии в течение последующих 8 лет. Машины будут использоваться для огневой поддержки, проведения поисково-спасательных операций, ведения разведки и медицинской эвакуации, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания гуманитарной помощи.

Командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH 5-тонного класса заменят устаревшие однодвигательные "Четак" (лицензионная версия SA-316 "Алуэтт-3" компании Aerospatiale). Вертолеты NUH будут отличаться от легких вертолетов ВВС и СВ, поскольку должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, колесным шасси, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля.

Построенные в Индии вертолеты должны иметь не менее 40% компонентов национального производства.

Справка ЦАМТО:

Объявленный в августе 2012 года тендер на поставку 56 легких морских многоцелевых вертолетов был отменен в 2014 году новым правительством "Бхаратия Джаната Парти". В финале конкурса стоимостью около 900 млн. долл. соперничали итало-британская компания "Агуста/Уэстленд" с морской версией AW-109 Power и консорциум "Эрбас" c AS-565 MB "Пантер". Эти же вертолеты могут быть предложены с соответствующим доработками на новый тендер.

Итальянская группа Leonardo может предложить вертолет AW-159 (6 тонн).

По данным газеты "Коммерсант", "Вертолеты России" намерены расширить сотрудничество с Индией в сегменте легких вертолетов: холдинг объявил о планах участия в новом тендере на поставку ВМС Индии 111 палубных вертолетов Ка-226Т. "Вертолеты России" уже сертифицировали корабельный вертолет, который может выпускаться в рамках создаваемого российско-индийского СП по "сухопутным" вертолетам Ка-226.

Пока нет ясности с США, поскольку именно легких морских вертолетов у них нет. Возможно, США предложат более тяжелые машины. Великобритания также может предложить машины более тяжелого класса. При этом возможен вариант предложения машин, соответствующих индийским требованием, несколькими компаниями из разных стран в составе консорциумов (то есть возможны альянсы американских и западноевропейских производителей).