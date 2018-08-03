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03.08.2018
Lenta.ru

Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии

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Авигдор Либерман
Авигдор Либерман.
Источник: Abir Sultan / Reuters

Ситуация в Сирии становится более мирной, а с восстановлением власти центрального правительства при президенте Башаре Асаде на границе с Израилем будет спокойнее. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает в четверг, 2 августа, Reuters.

"С нашей точки зрения, ситуация возвращается к тому, что было до гражданской войны. А это означает, что банально есть к кому обратиться, предъявить претензии, есть центральная власть", — заявил он.

Отвечая на вопрос, меньше ли в этой связи придется израильтянам сталкиваться с обстрелами и прочими инцидентами на территории Голанских высот, Либерман отметил: "Считаю, что это так".

30 июля сообщалось, что боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) присоединились к правительственным войскам ради борьбы против вооруженных группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в провинции Дераа. В начале июля сообщалось, что лидеры вооруженных формирований в регионе согласились на прекращение огня, тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

02.08.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
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1 комментарий
№1
03.08.2018 12:03
НЕЛЬЗЯ воевать с РОДСТВЕННИКАМИ пусть даже если и родство дальнее, скажем 1,5-2,5тыс лет как с сирийцами или 3500лет как с палестинцами. Можете их нелюбить, защищаться но воевать - нет, ведёт к вырождению РОДА.

Повторюсь, га Леви по гаплогруппе R1a1a родственники половине русских c расхождением 3400-3900 лет и потому также нельзя воевать. Кроме того смешанные браки и прочее. Вы бьёте не по русским а по собственным гениталиям!
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