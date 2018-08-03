Глава МИД Филиппин уверен, что ВТС с Россией будет только улучшаться

СИНГАПУР, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано назвал лицемерием возможность введения санкций США в отношении Манилы в случае закупки российских вооружений и выразил уверенность в развитии ВТС с Россией.

"Некоторые этим обеспокоены, но, если мы хотим проводить независимую международную политику, мы не должны позволять никому диктовать нам условия", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как на Филиппинах оценивают возможность введения санкций Вашингтоном в случае продолжения военно-технического сотрудничества с РФ.

"Если это (введение санкций) произойдет, то это будет лицемерием", - подчеркнул министр.

На вопрос о возможности продолжения ВТС с Россией, он ответил: "Я думаю, что они только будут улучшаться… Мы достигли политического соглашения, которое устраивает обе стороны".