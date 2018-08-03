ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 2 августа. / ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур. Об этом на встрече космонавтов, вернувшихся в июне с Международной космической станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"ОАЭ с огромным интересом относятся ко всему, что связано с высокими технологиями. Я в конце прошлого года провел встречу с шейхом Мохамедом, результатом этого являются миссии этой страны на Байконуре. Мы также рассматриваем возможность создания совместной бизнес-инициативы по дальнейшей реконструкции и эксплуатации "Гагаринского старта". Возможно это будет совместная инициатива с участием наших внешних партнеров, включая ОАЭ", - сказал он.