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03.08.2018
ТАСС

ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 2 августа. / ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур. Об этом на встрече космонавтов, вернувшихся в июне с Международной космической станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"ОАЭ с огромным интересом относятся ко всему, что связано с высокими технологиями. Я в конце прошлого года провел встречу с шейхом Мохамедом, результатом этого являются миссии этой страны на Байконуре. Мы также рассматриваем возможность создания совместной бизнес-инициативы по дальнейшей реконструкции и эксплуатации "Гагаринского старта". Возможно это будет совместная инициатива с участием наших внешних партнеров, включая ОАЭ", - сказал он.

02.08.2018
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