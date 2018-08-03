Ученый рассказал, почему российские женщины редко летают в космос

Руководитель отдела Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский считает, что причин тому две - национальный менталитет и субъективная оценка

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Две причины способствуют тому, что российские женщины редко летают в космос - национальный менталитет и субъективная оценка. Такое мнение в четверг в интервью ТАСС высказал руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

Ранее стало известно, что полный цикл отбора в российский отряд космонавтов прошли более 10 человек, но женщин среди них нет.

"С физиологической точки зрения для полетов женщин в космос препятствий нет. Считаю, что есть два момента, которые мешают появлению россиянок в составе экипажа Международной космической станции [МКС]: национальный менталитет и субъективная оценка", - считает ученый.

По его словам, в ИМБП всегда были сторонниками того, чтобы женщины летали в космос. "В 1980 году Главная медицинская комиссия отобрала четырех женщин-врачей Галину Амелькину, Елену Доброквашину, Тамару Захарову и Ларису Пожарскую, которые работали в научных лабораториях ИМБП. Всем было присвоено звание космонавт-исследователь, подготовка продолжалась до 1993 года. В полетах не приняли участие только из-за изменения программы полетов", - рассказал Белаковский.

Также в пример он привел эксперимент "Луна-2015" по имитации пилотируемого полета на Луну, когда экипаж из шести женщин провел восемь дней в замкнутом пространстве. "Мы специально собрали такой экипаж, чтобы привлечь внимание к важности полетов женщин в космос. Участницы эксперимента прекрасно отработали, хорошо себя показали. Впоследствии некоторые из них приняли участие в эксперименте SIRIUS-17 [Scientific International Research In Unique Terrestrial Station], другие теперь помогают в проведении исследования по четырехмесячной изоляции", - отметил ученый.

Также Белаковский упомянул об Анне Кикиной, которая сейчас состоит в отряде космонавтов, а раньше успешно приняла участие в эксперименте SIRIUS-17.

О наборе в космонавты и женщинах

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в отряд космонавтов был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. При этом девушки подали большее число заявок по сравнению с прошлым набором.

Во время предыдущего отбора в 2012 году (стал первым открытым) из 304 добровольцев были отобраны восемь человек, шесть сейчас состоят в отряде. В число претендентов вошла Анна Кикина. Сейчас она является единственной женщиной в отряде космонавтов. До сегодняшнего дня Кикина не совершила ни одного полета в космос.

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить лишь четыре женщины - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.