Первых космонавтов из ОАЭ будут готовить к полету на МКС около полугода

Пятеро из них уже прошли медицинское обследование

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ожидает полугодовая подготовка перед полетом на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в четверг ТАСС рассказал руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

Ранее стало известно, что делегация ОАЭ, в состав которой вошли представители космического центра Мухаммеда бен Рашида и девять претендентов для полета на МКС, прибыла в Россию на медицинское освидетельствование, в котором принимают участие специалисты ИМБП.

"Космонавтов из ОАЭ будут готовить к полету на МКС минимум полгода. Для участника космического полета, срок пребывания которого на орбите составит 10 дней, этого времени вполне достаточно", - рассказал ученый.

При этом Белаковский отметил, что отбор космонавтов в ОАЭ проходил в два этапа. На первом рассматривались заявки всех желающих, из которых выбрали сто кандидатов. На втором этапе была собрана команда специалистов, в которую вошли два представителя российского Центра подготовки космонавтов и два человека из ИМБП во главе с космонавтом Олегом Котовым. Именно эти специалисты и отобрали девять кандидатов на полет в космос, которые прилетели теперь на освидетельствование в Россию.

Белковский добавил, что пятеро кандидатов уже прошли медицинское обследование, еще четверых проверят в ближайшее время.

"ИМБП сейчас принимает участие в медицинском освидетельствовании и отборе кандидатов ОАЭ для полета на МКС. Институт совместно с Центром подготовки космонавтов [ЦПК] проведет обследование девяти кандидатов от этой страны. Пятеро уже прошли обследование, еще четверо только на этой неделе прилетели в Россию", - рассказал ученый.

Научная программа

Также ИМБП поможет ОАЭ составить научную программу, которую их первый космонавт проведет на МКС.

"ИМБП, вне всякого сомнения, будет принимать участие в работе с ОАЭ. Мы проведем встречу с представителями этой страны, когда их делегация в августе приедет в Россию. На этих переговорах мы обсудим научную программу по медико-биологическим экспериментам для полета космонавта. ИМБП готов проконсультировать специалистов из ОАЭ, помочь сформировать эту программу", - рассказал Белаковский, отметив, что у института большой опыт в этом вопросе, который может быть очень полезен для ОАЭ.

Ученый подчеркнул, что институт отправил в ОАЭ в предварительном порядке предложения по возможным направлениям сотрудничества, в том числе по участию их представителей в эксперименте SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). "У нас есть задумка, чтобы ребята, которые не пройдут отбор для полета на МКС, приняли участие в эксперименте по длительной изоляции", - рассказал он, также отметив, что в ходе визита представителей ОАЭ в августе им покажут и сам ИМБП.

"Планы у ОАЭ обширные. Они рассчитывают отправить в космос не одного человека, уже задумываются о следующем полете, также собираются у себя в стране создать Центр подготовки космонавтов, но самое приятное, они проявляют желание участвовать в марсианских программах. Этими вопросами активно занимается ИМБП, мы можем быть очень полезны ОАЭ, а они могут быть полезны нам, ведь у них есть очень талантливые специалисты, хорошие технологии и финансы", - заключил Белаковский.

Ранее сообщалось, что по результатам медицинского обследования будут отобраны два кандидата от ОАЭ на полет в космос. Непосредственная подготовка космонавта и его дублера начнется в августе 2018 года. Сам полет запланирован на апрель 2019 года.

Также планируется, что первый отряд космонавтов Объединенных Арабских Эмиратов будет состоять из четырех - восьми человек.