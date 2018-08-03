Эксперимент по четырехмесячной изоляции SIRIUS начнется 1 марта 2019 года

Примерно 70 кандидатов подали заявки на участие в эксперименте

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Эксперимент по длительной изоляции SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, научное исследование в уникальном наземном комплексе) начнется 1 марта 2019 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС главный менеджер проекта, руководитель отдела российского Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

Ранее сообщалось, что эксперимент по четырехмесячной изоляции должен начаться в конце января следующего года.

"Мы планируем, что 15 января 2019 года стартуют предварительные исследования, начнется десятисуточная изоляция. А 1 марта экипаж экспедиции войдет в Наземный экспериментальный комплекс для четырехмесячной изоляции. Переносы возможны, но в пределах одного-двух дней, все идет пока по плану", - сказал он.

При этом научный координатор эксперимента Сергей Пономарев также рассказал, что подготовка к эксперименту идет по графику. "В январе мы планируем провести техническое исследование, чтобы проверить системы комплекса, провести некоторые опыты", - сказал он.

Пономарев рассказал, что практически все оборудование, необходимое для эксперимента SIRIUS, уже есть. "Осталось только провести адаптацию некоторых программных комплексов, завезти часть техники из других стран, но процентов на 90 все уже готово", - заявил он.

Кандидаты на участие

Белаковский также сообщил, что заявки на участие в эксперименте подали около 70 кандидатов.

"На сегодняшний день желание принять участие в эксперименте SIRIUS выразили примерно 70 человек: 50 россиян и 20 иностранцев из США, Франции, Белоруссии, Индии", - рассказал он, указав при этом, что среди кандидатов есть "12 очень сильных женских заявок".

Белаковский рассказал, что пока нет твердой договоренности, сколько в эксперименте будет иностранных участников. "Но уже в ближайшее время специалисты NASA могут привезти на подготовку двоих кандидатов", - отметил при этом ученый. Также, по его словам, три кандидата уже выразили желание принять участие в восьмимесячном эксперименте по изоляции, который запланирован на начало 2020 года.

Главный менеджер проекта указал, что после общения с представителями США было решено, что на участие в эксперименте по четырехмесячной изоляции могут претендовать люди 28-55 лет. Ранее он рассказывал, что российская сторона хотела набрать в проект кандидатов в возрасте от 25 лет, но американцы настаивали, что нижний возрастной порог должен составлять 30 лет. "Сошлись на нечто среднем", - поделился ученый.

По словам Белаковского, также продолжается диалог с NASA на тему привлечения в эксперимент людей, имеющих изоляционный опыт. Американская сторона выступает против этого, специалисты ИМПБ настаивают, что эксперимент по длительной изоляции с неопытными участниками может быть опасен. "Но все дискуссии проходят в рамках хорошего партнерского отношения", - указал ученый.

О проекте SIRIUS

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway (о ее создании в сентябре прошлого года договорились представители госкорпорации "Роскосмос" и NASA).

Ранее стало известно, что космонавт Евгений Тарелкин согласился принять участие в проекте по четырехмесячной изоляции SIRIUS. Он станет командиром экипажа из шести человек. Все участники эксперимента отобраны к 15 сентября 2018 года. Также отмечалось, что сумма, в которую обойдется реализация программы SIRIUS, составит миллионы долларов.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипажу предстояло провести более 60 разных экспериментов, "поймать" спутники рукой-манипулятором, управлять ровером на поверхности "Луны". Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.