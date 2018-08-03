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03.08.2018
ТАСС

Научная программа эксперимента SIRIUS утверждена, в нее вошли более 70 исследований

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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Участие в программе примут Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Белоруссия, Канада и Чехия

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Научная программа эксперимента по четырехмесячной изоляции SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, научное исследование в уникальном наземном комплексе) утверждена на заседании ученого совета. В нее вошли более 70 исследований, рассказал в четверг ТАСС научный координатор эксперимента Сергей Пономарев.

"Научная программа эксперимента SIRIUS утверждена на заседании ученого совета. Она сформирована в черновом варианте. Сейчас в ней больше 450 страниц, она насчитывает более 70 научных исследований", - рассказал ученый.

Он указал, что участие в научной программе примут восемь стран: Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Белоруссия, Канада, Чехия.

Пономарев рассказал, что сейчас ведется работа по составлению циклограммы эксперимента. "Все исследования нужно уложить в четырехмесячную программу. Этим вопросом сейчас занимаются российские и американские специалисты. Надеюсь, что уже в сентябре будет сформирован финальный вариант программы, который пройдет биотические комиссии как в России, так и США", - отметил он.

Ученый также сказал, что на сегодня в заявке NASA порядка шести исследований в рамках эксперимента по четырехмесячной изоляции. При этом, отметил он, они настолько обширные, что если их разбить по направлениям, то выйдет более 20 опытов. По его словам, обсуждение совместных российско-американских исследований состоится в сентябре.

"Сейчас сложно сказать, сколько их будет. Пока, к сожалению, не подана ни одна совместная заявка от российских и американских ученых на проведение совместного исследования. Но при этом есть совместные заявки России с Великобританией, Германией и Францией", - рассказал Пономарев.

О проекте SIRIUS

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway (о ее создании в сентябре прошлого года договорились представители госкорпорации "Роскосмос" и NASA).

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года. Экипажу предстояло провести более 60 различных экспериментов, "поймать" спутники рукой-манипулятором, управлять ровером на поверхности "Луны". Его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.

Ранее стало известно, что космонавт Евгений Тарелкин согласился принять участие в проекте по четырехмесячной изоляции SIRIUS. Он возглавит экипаж из шести человек. Все участники эксперимента будут отобраны к 15 сентября 2018 года. Также отмечалось, что сумма, в которую обойдется реализация программы SIRIUS, составит миллионы долларов.

02.08.2018
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