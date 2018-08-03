Войти
03.08.2018
ТАСС

Музей космонавтики представил проект "Космический пас"

448
0
0
Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС
Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.
Источник: © flickr.com, NASA

В нем приняли участие более 244 человек со всего мира, включая российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева

Музей космонавтики представил проект "Космический пас" (#SpacePass), в котором приняли участие более 244 человек со всего мира, в том числе космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые сейчас находятся на Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

"Этот проект мы сделали для того, чтобы напомнить - космос, как и футбол, объединяют, они вне политики и разногласий. Одна из целей, которую мы себе ставили, - рассказать об истории нашей страны через историю нашей космонавтики", - рассказала руководитель пресс-службы музея Дарья Чудная.

В рамках проекта участники с помощью волонтеров музея записывали на видео имя одного из 122 советских и российских космонавтов. Затем они просили семью и друзей записать ответное видео в своей родной стране и отправить видео-пас в Музей космонавтики. 

По итогам был смонтировал видеоролик с участием футбольных болельщиков. Посмотреть его можно на официальном сайте и страницах музея в соцсетях "Вконтакте", Facebook, а также на канале в YouTube.

Музей космонавтики стал самым посещаемым среди футбольных болельщиков в период проведения ЧМ-2018. Как отмечается, 23,3% (более 17 тыс.) посетителей пришли в музей по Fan ID, еще 10,6% иностранных туристов посетили его по обычному билету.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
03.08.2018
Рогозин запустит арабов на "Гагаринский старт"
03.08.2018
ОАЭ могут принять участие в реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре
03.08.2018
Рогозин обсудит в ноябре с представителями Бахрейна сотрудничество в космической отрасли
02.08.2018
Кандидатов для полета на МКС от ОАЭ выберут из девяти претендентов
31.07.2018
Почему "русские расисты" не отправляют в космос чернокожих? НАСА обещало разобраться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 14:53
  • 5
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 03.08 14:52
  • 6
Небюджетная недостаточность: перспективы новой госпрограммы вооружений
  • 03.08 14:24
  • 2
Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры
  • 03.08 14:23
  • 2
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 03.08 13:30
  • 5
На форуме "Армия-2018" впервые покажут багги "Эскадрон" для ВДВ
  • 03.08 13:16
  • 44
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 03.08 13:11
  • 126
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 03.08 12:31
  • 101
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 12:03
  • 1
Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии
  • 03.08 11:44
  • 1
Одна из возможных задач для ракеты BFR SpaceX? Доставка грузов ВВС через космос.
  • 03.08 11:34
  • 1
"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО
  • 03.08 11:21
  • 2
Дешевые, многоразовые, на метане
  • 03.08 11:06
  • 6
"Энергомаш" создаст РД-169
  • 03.08 11:02
  • 12
Дорогой гроб для бурятов
  • 03.08 11:01
  • 1
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри