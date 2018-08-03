В нем приняли участие более 244 человек со всего мира, включая российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева

Музей космонавтики представил проект "Космический пас" (#SpacePass), в котором приняли участие более 244 человек со всего мира, в том числе космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые сейчас находятся на Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Этот проект мы сделали для того, чтобы напомнить - космос, как и футбол, объединяют, они вне политики и разногласий. Одна из целей, которую мы себе ставили, - рассказать об истории нашей страны через историю нашей космонавтики", - рассказала руководитель пресс-службы музея Дарья Чудная.

В рамках проекта участники с помощью волонтеров музея записывали на видео имя одного из 122 советских и российских космонавтов. Затем они просили семью и друзей записать ответное видео в своей родной стране и отправить видео-пас в Музей космонавтики.

По итогам был смонтировал видеоролик с участием футбольных болельщиков. Посмотреть его можно на официальном сайте и страницах музея в соцсетях "Вконтакте", Facebook, а также на канале в YouTube.

Музей космонавтики стал самым посещаемым среди футбольных болельщиков в период проведения ЧМ-2018. Как отмечается, 23,3% (более 17 тыс.) посетителей пришли в музей по Fan ID, еще 10,6% иностранных туристов посетили его по обычному билету.