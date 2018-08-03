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03.08.2018
ТАСС

Контракт на строительство второй очереди Восточного подпишут в конце августа

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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Работы начнутся в начале сентября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контракт с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. Об этом в четверг журналистам сообщили в Роскосмосе.

"Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, строительство начнется в начале сентября", - заявили в госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что контракт будет подписан в первых числах августа, после чего строительство начнется уже в первой декаде месяца. В среду ряд СМИ сообщил, что подписание состоится 8 августа.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года. Запуск "Ангары" с нового старта ожидается в 2021 году.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

02.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
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