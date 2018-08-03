Имена новейших судов российского флота посвящены российским героям

В выходные наши флоты показали себя. Россия с размахом отметила День ВМФ - ему исполнилось 322 года. Судя по тому, что увидел народ, можно сказать, что флот переживает не самые худшие времена. Он развивается: в прошлом году моряки получили 23 корабля, судна и катера. В этом получат 26.

Как сказал поэт: придут иные времена - взойдут иные имена. Наш мини-обзор - о новейших кораблях и субмаринах, носящих пока еще не совсем привычные названия.

"Император Александр III"

"Император Александр III" - атомная подводная лодка стратегического назначения. В зависимости от того, как считать, можно назвать как седьмым по счету кораблем проекта 955 "Борей" (первый в серии - "Юрий Долгорукий") или четвертым, если за точку отсчета взять модернизацию проекта (головной - "Князь Владимир", за ним - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов").

Подводный крейсер, названный в честь российского императора Александра III, заложили зимой 2015 года. На сегодня это лучшая субмарина в своем классе. Рабочая глубина погружения более 400 метров, скорость - 30 узлов (56 км/ч). Максимально компьютеризирована и автоматизирована - из-за чего экипаж - всего 107 человек. Главное оружие - 16 ракет "Булава", на каждой - шесть блоков по 150 кт.

Александр III, как и многие императоры, разделил потомков на злых критиков и ярых почитателей. Но это нормально. Бесспорно то, что в его царствование наш флот стал третьим по мощи в мире, а Россия не вела войн. Не потому, что у нас не было врагов. Были. Но с нами воевать они боялись.

Секретный "Иван Хурс"

Официально это судно предназначено для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.

Если вы попытаетесь что-то о нем разузнать в википедиях, то будете изумлены. Сведений не просто мало, они еще и загадочны. Например: "водоизмещение - 2500 тонн, а по другим данным 4000". Это примерно как сказать о машине: то ли это седан гольф-класса, то ли УАЗ-Патриот.

Что на его борту, - ничего толком не известно. Какие-то комплексы радиотехнической разведки...

И это правильно. Это не для чужих глаз и ушей. А своим сообщим: 95-метровое судно, скорость - 16 узлов, водоизмещение - 4 тысячи тонн. Экипаж - 130 человек, с которыми можно смело ходить в разведку.

Примечательно, что названо в честь человека, чья должность полностью соответствует задачам - начальника Разведуправления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса.

Головное судно этого проекта - "Юрий Иванов" (в честь вице-адмирала Юрия Васильевича Иванова). "Иванов" несет вахту на Северном флоте, "Хурс" - в составе Черноморского флота. И строится еще два.

"Мичман Лермонтов"

"Мичман Лермонтов" - 45-метровый десантный катер проекта 21820. Может высадить на побережье два танка или до роты морпехов. Развивает до 50 узлов (93 км/ч).

Среди катеров этого проекта есть еще "Атаман Платов", "Денис Давыдов" и др. Тут все понятно. Это герои Отечественной войны 1812 года. А почему среди них Лермонтов? Он же родился через два года после той великой войны. Да и был ли Лермонтов мичманом?

Был. Участвовал в боях за Смоленск и храбро бился в Бородинском сражении. А еще Париж брал.

Катер, который сегодня высаживает десанты на Балтике, назван в честь не поэта Михаила Юрьевича, а в честь адмирала: Михаила Николаевича Лермонтова. Ему и были посвящены строки: "Скажи-ка, дядя, ведь недаром..."

"Адмирал Корнилов"

Сторожевик проекта 11356, названный в честь великого флотоводца Корнилова, - корабль непростой судьбы. Как и жизнь самого Владимира Корнилова.

Не надо его путать с Лавром Корниловым, генералом от инфантерии, чье имя вызывает ассоциацию с "корниловским мятежом". Моряк Корнилов обессмертил свое имя подвигами в Крымской войне. Ему приказали затопить флот. Отказался. Хотел, избежав позора, идти на верную смерть - на парусниках против пароходов. Отозвали. Затопили флот без него.

Адмирал погиб в бою на Малаховом кургане осенью 1854-го.

В его честь в разные времена называли немало кораблей, в частности мощный бронепалубный крейсер. Злой рок: два крейсера - типа "Светлана" и проекта 68бис-ЗИФ, - уже названные "Корниловыми", так и не смогли достроить.

Строительство сторожевика проекта 11356 "Адмирал Корнилов" тоже идет сложно. По не зависящим от корабелов и флота обстоятельствам. Обсуждается вариант, при котором его передадут ВМС Индии. Но пока - он наш. И как бы не сложилась судьба конкретного корабля, "Адмирал Корнилов" на нашем флоте должен быть всегда.

Конкретно

В России подбором имен военным кораблям занимается специальный отдел минобороны. Имя кораблю присваивается приказом главнокомандующего ВМФ.

"Сосна" на "Пальме"

Представление о том, что моряки люди серьезные и суровые - стереотип. На флоте ценят юмор. Яркий случай - название корабельных систем противовоздушной обороны. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Пальма" стреляет ракетой под названием "Сосна".

Кстати

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" начинали строить в СССР, а спустили на воду в разгар перестройки. В результате он последовательно носил имена: "Рига", "Леонид Брежнев" и "Тбилиси".

А как у них

Американские моряки могут только позавидовать российской системе подбора имен боевым кораблям. Скажем, наша подводная лодка проекта 877 Б-445 названа "Святой Николай Чудотворец". В США такое невозможно. Когда атомную субмарину ВМС США окрестил "Корпус-Кристи" - разгорелся скандал. Верующие заявили, что нельзя называть корабль "Телом Христа". Моряки с трудом доказали, что лодку они назвали в честь одноименного города в Техасе. От греха подальше изменив название на USS City of Corpus Christi.

Игорь Елков