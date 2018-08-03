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03.08.2018
Российская газета

Высший пилотаж из кабины F-16 показали в США на панорамном видео

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Источник: rg.ru

Высший пилотаж из кабины F-16 Viper - истребителя четвертого поколения - показали на видео. Обзор камеры - 360 градусов.



Полет проходил в рамках авиационного шоу Oshkosh EAA AirVenture 2018 в американском штате Висконсин. Оно традиционно проводится с 1953 года. Тогда на шоу побывали 153 зрителя. Спустя тридцать лет количество посетителей увеличилось до 600 тысяч и мероприятие стало международным. Кстати, отдельное место в авиашоу занимает экспозиция ретро-самолетов, в которой представлены и машины Второй мировой войны. На шоу собираются самолеты разных уровней, начиная от легкого двухместного Piper J-3 Cub до истребителя пятого поколения F-22 Raptor и гигантского Airbus A350 XWB с размахом крыла в 64,8 метра.

Как раз в Ошкоше военный летчик и закрепил в кабине истребителя F-16 Viper панорамную камеру со сферической стабилизацией и разрешением 5.7К при скорости съемки 30 кадров в секунду. На видео можно понаблюдать за элементами высшего пилотажа, которые демонстрировал летчик, пишет Popmech.

Oshkosh EAA AirVenture открывается в последний понедельник июля и продолжается неделю.


Светлана Цыганкова

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
F-16
F-22
А350
Компании
Airbus
Проекты
Истребитель 5 поколения
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