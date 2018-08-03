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03.08.2018
Российская газета

В "Танковом биатлоне" на играх АрМИ-2018 определились лидеры

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АрМИ-2018
АрМИ-2018. На соревнованиях разведчиков преодолевают и такие препятствия.
Источник: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Накал состязаний на играх АрМИ-2018 растет с каждым днем. Не выдерживает даже сталь, но команды упорно бьются за победу.

В самом зрелищном соревновании "Танковый биатлон" определились лидеры. Это Россия, Казахстан, Китай, Беларусь. Неплохие результаты показывают Азербайджан, Киргизия, Сербия и Сирия.

А вот танкисты из ЮАР уступают всем другим представителям Африки и пока замыкают турнирную таблицу.

Гонки стальных машин идут столь напряженно, что уже были и столкновения танков, и обрыв гусениц. Даже один из российских экипажей умудрился разуть свой танк. Это не удивительно. Ведь на отдельных участках гонки Т-72Б3 массой 46 тонн развивают скорость 77 км/час. Это при том, что для них максимальной считалась скорость движения в 65 км/час, да и то по шоссе. Выжимать из машины сверхпредельные возможности регламент "Танкового биатлона" допускает. Хотя обрыв гусеницы ведет к замене машины и начислению штрафного времени.

Игры начались на всех заявленных полигонах Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. В частности, в Иране стартовал конкурс военных водолазов "Глубина".

Очень добрый конкурс "Верный друг" проходит на базе кинологического центра Вооруженных сил РФ в Дмитрове под Москвой. Из названия понятно, что наряду со своими военными хозяевами соревнуются их четвероногие друзья. Всего выступает восемь команд из семи стран. В первый же день отличные результаты показал младший сержант из Беларуси Евгений Шатравко и его немецкая овчарка с "ораторским" именем Цицерон. А также старший лейтенант Мохаммед Али из Египта с бельгийской овчаркой, которую зовут по-нашему - Дон.

Во Владимирской области военные инженеры армий России и Китая наводят понтонные переправы через Оку. Ширина реки, через которую планируется переправлять различную военную технику, около пятисот метров, глубина - десять метров. За действиями понтонеров наблюдают тысячи местных жителей.


Сергей Птичкин

02.08.2018
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