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03.08.2018
Вестник Мордовии

Гроза террористов: сирийские смертоносные ЗСУ-23-4 получили тепловизоры

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Фото: Syr_Mil_Wik

Зенитные самоходные установки "Шилка" зарекомендовали себя как идеальное средство борьбы с наземными целями. Они применяются для уничтожения живой силы и легкой бронетехники противника.

Часть ЗСУ-23-4 стали сверхзащищенными, получив дополнительно решетчатые противокумулятивные экраны и бронированные пластины.

Долгое время большим недостатком "Шилок" было то, что они обладали сравнительно слабыми возможностями для ведения боевых действий ночью. Теперь же, судя по фотографии, появившейся в Сети, у них такая возможность появилась. По данным сирийских источников, на них стали устанавливать тепловизоры.

Аналогичные приборы ранее были уже замечены на сирийских ЗРК С-75, С-125, "Квадрат" и "Оса". Однако, если на зенитных комплексах тепловизоры применяются для обнаружения воздушных целей, то на "Шилке" их задействуют для уничтожения объектов на земле. Можно сказать, что для террористов наступают еще более тяжелые дни.


Дмитрий Лемешко

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
КУБ
С-125
С-75
Шилка
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2 комментария
№1
03.08.2018 12:01
С-60 57мм более точна против снайперов и достаёт расчёты ПТРК с расстояний где Шилка малоэффективна.
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№2
03.08.2018 14:24
Зенитные самоходные установки "Шилка" зарекомендовали себя как идеальное средство борьбы с наземными целями.

Часть ЗСУ-23-4 стали сверхзащищенными, получив дополнительно решетчатые противокумулятивные экраны и бронированные пластины.

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