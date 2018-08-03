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03.08.2018
ТАСС

Экс-начальник разведки ВДВ: десантники составят ядро маневренных войск в войнах будущего

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Международные тактические учения ВДВ в Витебске
Международные тактические учения ВДВ в Витебске.
Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

Алексей Кукушкин отметил также, что в условиях современных войн значение десанта не меняется

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) останутся основой высокоманевренных и хорошо оснащенных войск, которые будут играть ключевую роль в боевых действиях будущего. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал начальник разведки ВДВ с 1971 года по 1985 год, гвардии полковник Алексей Кукушкин.

"В условиях современных войн значение десанта не меняется. Сколько ни бомби и ни стреляй, но если ты не закрепишь на месте солдата, то бой не выиграешь. Решающую роль будут играть высокоманевренные войска, которые любой удар высокоточного оружия и средств массового поражения смогут сразу закрепить, пока враг не одумается. А кто лучше и маневреннее десантников? ВДВ и составят ядро этих войск", - сказал он.

По мнению Кукушкина, современные войны будут все больше отличаться по форме ведения боевых действий от Второй мировой войны. "Следующая война уже не будет такой, какой она была в 1940-е годы. Не будет таких фронтов, не будет миллионных армий, а будут войны с применением высокоточного оружия, высокоэффективных средств нападения и поражения, с широким применением подвижных войсковых соединений", - убежден собеседник агентства.

Говоря о личностных качествах военнослужащих ВДВ, Кукушкин отметил что "у десантников есть своя гордость".

"Представление о десантнике как о дубоватом и хамоватом - глубокое заблуждение. В десантники принимают наиболее образованных, а в разведку - со знаниями иностранных языков, людей физически крепких и морально устойчивых. Их боевую выучку, физическую подготовку и виртуозность боевых приемов показывали всем зарубежным военным делегациям и руководству Вооруженных сил. Девиз "Никто, кроме нас!" - не простые слова. И трусов среди нас нет", - подчеркнул ветеран.

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 88 лет со дня основания.

02.08.2018
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