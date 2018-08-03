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03.08.2018
ТАСС

Команда России одержала победу в гонке на конкурсе "Военное ралли"

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Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области
Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага

Россияне заняли первые два места, а третьими стали военнослужащие из Египта

ТАСС, 2 августа. Команда России одержала победу во втором этапе конкурса "Военное ралли - 2018" в рамках Армейских международных игр (АрМИ - 2018), который впервые проходит в Республике Тыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Войсковые автомобилисты состязались на бездорожном 134-километровом маршруте Сукпак - Тос-Булак, пролегающем по песчаным, горным и заливным участкам местности. На финише гонки с преследованием места распределились следующим образом: команда России завоевала первые два места, третьими стали военнослужащие из Египта", - сказали в пресс-службе.

После двух этапов конкурса в общекомандном зачете лидируют военнослужащие России.

"Несмотря на высокую температуру воздуха и запыленность маршрута на этапе "гонка с преследованием", у экипажей было огромное желание выиграть. Соблюдая скоростной режим, каждый водитель пытался наверстать упущенное время. Все команды сумели показать свой профессионализм и сохранить технику в исправном состоянии", - сказал заместитель главного судьи международного конкурса "Военное ралли" Сергей Чертков.

Международный конкурс "Военное ралли" в Республике Тыва проводится впервые. Участвуют команды из Египта, Китая, России и Узбекистана. Всего в конкурсе четыре этапа, победителя объявят 4 августа.

IV Армейские международные игры продлятся по 11 августа, они проходят одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

02.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Египет
Китай
Россия
Узбекистан
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Проекты
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