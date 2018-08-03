"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри

Накануне Дня ВДВ главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту Александр Иванов рассказал ТАСС о десантировании внутри боевой машины

Ни одна армия в мире до сих пор не может это повторить. Десантирование боевой техники с экипажем внутри — очень опасный и сложный процесс, каждый его этап в мельчайших подробностях описан в инструкциях и специальных документах. Даже опытные парашютисты Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят особый курс подготовки, проводится серьезный отбор по медицинским показателям. Десантируемый экипаж также лично готовит боевую машину, укладывает купола парашютов, проверяет работоспособность всех узлов и надежность креплений.

"Я думаю, что это можно сравнить с полетом в космос", — признался главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту подполковник Александр Иванов. Именно ему ранней весной 2010 года довелось отвечать за подготовку экипажей БМД-2 и лично самому десантироваться из самолета Ил-76 внутри боевой машины десанта.

Накануне Дня ВДВ России Иванов, за плечами которого уже более 8,5 тыс. прыжков с парашютом, поделился с ТАСС воспоминаниями о том десантировании, навечно вошедшем в славную историю "крылатой пехоты".

Подготовка "Будки"

В феврале 2010 года командующим ВДВ Владимиром Шамановым было принято решение десантировать технику вместе с личным составом: три боевые машины по два человека в экипаже. К тому времени почти все стоящие на вооружении машины уже десантировались (БМД-1 и БМД-3), кроме одной (БМД-2). Учения проводились на базе 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии, 234-й полк которой был оснащен этими машинами.

БМД-2 "Будка" Боевая машина десанта (БМД-2) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017. Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Советская/российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1, предназначена для использования в ВДВ и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение в 1985 году. Боевое крещение прошла в военных действиях в Афганистане. В последующие годы использовалась в вооруженных конфликтах на территории России и за границей. Находится на вооружении России, Казахстана и Украины. Машина оснащена 30-миллиметровым орудием 2А42, спаренным и курсовым 7,62-миллиметровыми пулеметами ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом 9М111 "Фагот" или 9М113 "Конкурс".

На тот момент Александр Иванов был старшим офицером отдела воздушно-десантной подготовки командования ВДВ. На тех учениях он отвечал именно за подготовку десантирования экипажей внутри БМД-2.

"Личный состав был отобран из состава части полка. Начали подготовку, — рассказывает он. — Машины укомплектовывались особенными креслами "Казбек". На тот момент на машинах не было специальных кронштейнов, поэтому вызывали специалистов с завода из Волгограда для установки. Укладывали парашютные системы, а параллельно тренировали экипажи. На конечном этапе занимался сам с ребятами: от погрузки машин до самого десантирования".

Предварительный этап длился полтора месяца. Оформлялись все организационные документы, отбирался личный состав, шла работа по подготовке парашютных систем. "Системы для десантирования личного состава у нас используются первой категории, то есть без применения, новые. Средство десантирования — система ПБС-950", — уточняет офицер.

И окончательный этап — это две недели. Мы проводили тестирование личного состава, углубленное медицинское обследование, затем готовили их непосредственно на машинах в креслах "Казбеках" к действиям при десантировании. У нас были замены — по медицинским показателям два человека не подходили. Пришлось заменить

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Иванов признается, что если говорить о медицинских критериях, то по физиологии подходит любой десантник. "Но есть определенное понимание, что это большая ответственность, и конечно, по медицинским показателям ребята проходили полностью дополнительное медицинское освидетельствование, чтобы не было никаких травм и отклонений на момент подготовки", — рассказывает он. Еще дополнительно все проходили тестирование и профотбор.

Ну, опять же, желание. Приказ приказом, но из всех, кого отбирали, никто не отказывался. У нас был и предварительный, и основной состав. Было доверено тем, кто уже служил. Со мной десантировался сержант, который уже заканчивал службу, ему буквально оставалось две недели до дембеля. И это было как поощрение, я думаю. Вписать достойно себя в историю ВДВ — это поощрение, и ребята это выполнили достойно

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Перед десантированием никто никакие дополнительные документы не подписывал, уточняет Иванов. "Мы военные люди. Есть один документ — это приказ командующего ВДВ именно на это мероприятие, где пофамильно был указан весь личный состав", — рассказывает офицер.

Учитывая то, что Иванов занимался этой подготовкой и проведением всего мероприятия, Владимир Шаманов разрешил ему лично поучаствовать, за что Иванов ему очень благодарен.

"Бух — и вываливаешься из самолета"

25 марта 2010 года это историческое событие произошло. До этого времени боевую технику с экипажем десантировали лишь в июне 2003-го. Тогда внутри БМД-3 было семь военнослужащих и также участвовали офицеры отдела штаба ВДВ. На этот раз десантировались три БМД-2, два офицера и четыре контрактника.

Военнослужащие после десантирования БМД-2. Источник: Министерство обороны РФ/ТАСС

За десантированием личного состава и выброской техники на площадке приземления Кислово наблюдали командующий ВДВ и 21 военный атташе из США, Германии, Франции, Белоруссии, Китая, Пакистана, Монголии, Швеции, Италии и Казахстана. Всего в десантировании участвовало 775 военнослужащих и 14 единиц боевой техники, три из которых — с экипажем внутри.

Мы десантировались с высоты 600 метров. Были три машины в Ил-76 и за нами еще десантировался расчет личного состава. В принципе это был один из замыслов командующего ВДВ — проверить возможности и степень того, насколько быстро можно ввести машину в бой, если она десантируется вместе с личным составом. И все это получилось. То, что Василий Маргелов делал в свое время, это полностью оправдывает

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Иванов говорит, что само десантирование происходит быстро — не более полутора минут. В машине два человека — командир и механик-водитель. "После приземления один запускает машину, а я в это время буквально за 2 минуты сбрасываю все, что не нужно, от платформенной системы, — рассказывает он. — Как только машины тронулась, отстегивается амортизация, и они готовы к выполнению задачи".

А если это непосредственное соприкосновение с противником, то механик-водитель может готовить машину, а наводчик-оператор или командир — вести огонь. Это себя очень оправдывает, конечно же, огромнейший риск, но если нужно выполнить задачу на 100% с личным составом, то машина поедет сразу куда надо. Максимум три-пять минут

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Десантирование из самолета Ил-76 проходило на скорости 320–350 км/ч. Офицер признается, что страха нет, но есть волнение при выходе машины. "Когда 8 тонн падают вниз, это даже в свободном падении не ощутить, честно говоря, есть немного волнения. Ну а потом парашюты раскрываются, волнение уходит. Все спокойно", — вспоминает десантник.

Что касается перегрузки, то она небольшая. Чуть больше, чем на парашюте. Потому что когда во время выхода с рампы самолета машина становится на нос под углом 45 градусов и резко начинает падать вниз... Потом начинает ее выравнивать, и в этот определенный момент прилив крови к лицу, конечно, ощущаешь. При приземлении тоже ощущаешь. Если сравнить удар о землю, то это примерно то же самое, если прыгнуть с высоты полутора метров

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Сам прыжок происходит в пределах полутора минут. Раскрывается всего девять парашютов по 350 кв. метров каждый. В этой системе девять основных куполов, и они открываются одновременно. Иванов рассказывает, что как только отделился, понимаешь, что все нормально, включаешь радиостанцию и докладываешь, что такой-то десантирование произвел, самочувствие экипажа нормальное.

"То есть идет работа, а потом оцениваешь какие-то моменты там, общаешься со своим экипажем, как он себя чувствует. Вот нас немножко там вращало", — вспоминает офицер. Эйфория наступает, признается Иванов, когда у самолета Ил-76 за две минуты открывается рампа и его уже начинает трясти. Потом за минуту открываются двери — еще сильнее тряска.

И понимаешь, что все, минута осталась, обратного хода нет. И потом щелчок идет, и вытяжная парашютная система вытягивает, и ты как на катапульте, тебя бух — сначала в горизонт, а потом вываливаешься из самолета… Здесь, я скажу, ощущения определенные, переживания есть, а потом идет нормальная работа

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

После приземления Владимир Шаманов лично встретил героев-десантников. Каждому вручил именные часы. В том десантировании принимали участие: офицер штаба ВДВ подполковник Александр Иванов и военнослужащие 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии лейтенант К. Пашков, старший сержант В. Козлов, младший сержант К. Никонов, рядовые А. Бородников и И. Тарсуев.

Владимир Шаманов поздравляет военнослужащих с успешным проведением десантирования БМД-2. Источник: © Министерство обороны РФ/ТАСС

Редко такие моменты бывают в ВДВ. Такие десантирования происходят не так часто из-за того, что здесь вариант один — нет запасного парашюта и это огромный риск. Помню, иностранцы были приятно удивлены. Потом нам командующий поставил задачу подогнать одну машину к трибуне, и они смотрели, интересовались специальным креслом и никак не могли поверить в реальность этого десантирования

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

"Кто владеет временем, тот побеждает"

Иванов рассказывает, что основное во всем этом — именно подготовка средств десантирования, техники и личного состава "к выполнению сверхзадачи". Причем работали не только сами экипажи, а довольно большая группа воздушно-десантной службы 76-й дивизии под руководством полковника А. Трушкина. Они помогали и в укладке многокупольных парашютных систем и проверки техники. Была комиссия и от военно-транспортной авиации (ВТА), которая проверяла загрузку машин и монтаж систем в самолете.

"Есть определенная методика по проверке техники, зазоров и того, как все разложено. После проверки все опечатывается и ждет времени десантирования", — поясняет Иванов. Но при этом волнение не покидало опытного офицера, за плечами которого уже было около 7 тыс. прыжков с парашютом.

Я всю жизнь в небе. И я понимаю, что у меня есть два парашюта и на таком уровне страх уже уходит. В день мы совершаем по 10–12 прыжков, и уже нет страха. Здесь, скажу, я волновался, потому что понимал, что из этой железной банки не выбраться никак. Там два кресла крепятся под углом 45 градусов и все. Железная крышка в 20 сантиметрах от тебя. И ты не понимаешь, что снаружи происходит. Только остается понимать, что мы все сделали правильно

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Россия — единственная страна, которая десантирует личный состав в технике. Иванов отмечает, что были попытки у французов, но они закончились не благополучно.

"Зачем? — задается вопросом офицер. — Я скажу так: если надо думать, зачем десантировать в технике людей, а зачем нужны тогда ВДВ? Это единственный род войск, который способен выполнить любые поставленные задачи в кротчайшие сроки, благодаря своей мобильности и крыльям в лице ВТА. Вот для этого десант должен быть готовым совершать десантирование внутри техники".

А если еще с ними будет десантироваться техника, которая завелась и быстро захватила какой-то объект?.. Тот, кто владеет временем, тот побеждает. А любой парашют — это мобильность

Александр Иванов

главный тренер Вооруженных сил РФ по парашютному спорту, подполковник

Впервые десантирование боевой техники с экипажем внутри произошло в январе 1973 года. Опасный прыжок совершил сын легендарного командующего ВДВ Александр Маргелов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955. Источник: https://gallery.mailchimp.com/

В июле этого года в ходе учений ВДВ под Рязанью впервые с экипажем внутри десантировали новый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка". "Экипаж десантировался с высоты 1800 метров на скорости 10 м/с внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн, впервые. Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины", — заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Роман Азанов