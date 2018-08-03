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03.08.2018
ТАСС

Около 20 опытно-конструкторских работ в интересах ВДВ начнут до 2027 года

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Мотовездеход АМ-1
Мотовездеход ВДВ и спецназа АМ-1.
Источник: Алексей Моисеев

За пять лет ВДВ получили более 42 тыс. образцов вооружений и военной техники

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Начало 20 новых опытно-конструкторских работ в интересах Воздушно-десантных войск России запланировано на период до 2027 года. Об этом сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Войска развиваются, до 2027 года спланировано [открытие] около 20 опытно-конструкторских работ (ОКР) для развития артиллерии, противовоздушной обороны, боевых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск. Это самые современные образцы, которые позволят нам эффективно действовать и выполнять любые поставленные задачи", - сказал он.

Сердюков добавил, что за минувшие пять лет в войска поставлено более 42 тыс. образцов вооружений и военной техники. "Сегодня доля современных и модернизированных образцов (техники) ВДВ составляет более 62%. В 3,5 раза увеличилось количество современных образцов по линии ракетно-артиллерийского вооружения, в 2,5 раза - бронетанкового вооружения и в 1,5 раза - воздушно-десантной техники", - перечислил генерал.

Это обновление, по его словам, позволило увеличить разведывательно-огневые и маневренные возможности ВДВ, повысить защищенность войск.

В четверг командующий принял участие в возложении цветов к памятнику воинам-десантникам в Москве в честь 88-летия со дня основания Воздушно-десантных войск.

В июле 2017 года Сердюков сообщил о ведущихся в интересах ВДВ 10 опытно-конструкторских работах и планах открыть еще три до конца того же года.

02.08.2018
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