Путин: ВДВ твердо стоят на страже национальных интересов страны

Президент отметил богатую историю Воздушно-десантных войск и поздравил ветеранов и личный состав с праздником

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Важно, что сегодня вы достойно продолжаете патриотические традиции "крылатой пехоты", ответственно решаете поставленные задачи, твердо стоите на страже национальных интересов страны", - говорится в сообщении.

Президент отметил богатую и славную историю ВДВ, которой по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров. "Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству", - подчеркнул он, добавив, что заслуги героев-десантников - ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто выполнял свой долг в горячих точках и в составе миротворческих миссий, никогда не будут забыты.

День Воздушно-десантных войск - профессиональный праздник российских десантников и ветеранов ВДВ - отмечается в России 2 августа ежегодно с 2006 года.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского. В этот день в России традиционно проходят показательные выступления десантников, концерты и другие праздничные мероприятия.