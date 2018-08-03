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03.08.2018
РИА Новости

Филиппины не откажутся от российских вооружений, несмотря на санкции США

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Военнослужащие ВС Филиппин
Военнослужащие ВС Филиппин.
Источник: armscom.net

СИНГАПУР, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано заявил, что страна не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.

"За последние недели было много критики в СМИ относительно возможных санкций США (при покупке российского оружия), мы ожидали этого и ожидаем еще большего. Но я не думаю, что мы от этого откажемся", - сказал Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

Также глава МИД Филиппин поздравил Лаврова с успешным проведением чемпионата мира по футболу в России.

"Позвольте мне поздравить вас от лица Филиппин с проведением чемпионата мира. Это было просто потрясающе", - сказал он.

02.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
США
Филиппины
Персоны
Лавров Сергей
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