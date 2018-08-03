Филиппины не откажутся от российских вооружений, несмотря на санкции США

СИНГАПУР, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано заявил, что страна не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.

"За последние недели было много критики в СМИ относительно возможных санкций США (при покупке российского оружия), мы ожидали этого и ожидаем еще большего. Но я не думаю, что мы от этого откажемся", - сказал Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

Также глава МИД Филиппин поздравил Лаврова с успешным проведением чемпионата мира по футболу в России.

"Позвольте мне поздравить вас от лица Филиппин с проведением чемпионата мира. Это было просто потрясающе", - сказал он.