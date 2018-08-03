Минобороны опубликовало секретные документы о создании и становлении ВДВ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минобороны ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск.

"Впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи крылатой пехоты, их легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, истории появления символа войск - голубого берета и нарукавного знака ВДВ", - отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В открытом доступе появились рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны, которые рассказывают о боевом применении частей и соединений Воздушно-десантных войск Красной армии в боях с немецко-фашистскими войсками.

Десантники во время Великой Отечественной войны. Источник: Минобороны РФ

Кроме того, посетители раздела смогут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной армии, представленным генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной.

Также на сайте опубликован приказ министра обороны СССР № 191 от 26 июля 1969 года, которым устанавливался отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников - берет голубого цвета.

Помимо этого, в очерке оперативного отдела штаба Воздушно-десантных войск Красной армии представлены фотографии личного состава, условия быта, места боев.