Россия хочет подписать с Индией соглашение, подобное действующему между США и Индией

Реагируя на сигнал США, Россия предложила Индии взаимное соглашение о военной материально-технической поддержке. В прошлом месяце Москва направила Нью-Дели проект своего предложения, сказал ThePrint высокопоставленный чиновник министерства обороны.

Российское предложение появилось спустя почти ровно два года после подписания в августе 2016 года меморандума о согласии по логистическому обмену (LEMOA [1]) между Индией и США. Предварительный обзор российского предложения, проведенный индийской стороной, оставил положительное впечатление у индийских военных.

Однако реакция США на такие договоренности, которые еще больше углубляют индийско-российские военные отношения, может быть оценена только на более позднем этапе.

На прошлой неделе США заявили, что в стадии активного рассмотрения находится вопрос о снятии с Индии санкций, наложенных в соответствии с Законом о противодействии Америке (CAATSA [2]). Эти события происходят на фоне импортируемых в страну систем вооружения (находящихся в разработке и уже предложенных, например системы противоракетной обороны С-400) из России.

Как раз во вторник правительство США дополнительно заявило, что повышает статус Индии как крупного партнера по обороне до уровня «STA-1» практически приравняв её к союзниками по НАТО.

Подписание Российского пакта может занять всего несколько месяцев

Учитывая динамику связей Индии и России, более 60% индийской военной техники имеет российское происхождение или произведено в (бывшем) советском союзе - подписание пакта может занять всего несколько месяцев.

Напротив, обсуждение и подписание LEMOA с США заняло почти полтора десятилетия.

Подписание документа с Россией может произойти уже к моменту следующего заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Индией и Россией (IRIGC-MTC), которое запланировано на конец этого года или начало следующего. IRIGC-MTC является ежегодным мероприятием.

Вопрос сильно связан с обслуживанием оборудования

Параметры российского предложения все еще изучаются, но уже ясно, что они находятся в другой плоскости, относительно сотрудничества с США.

Военные активы и базы США широко разбросаны по всему миру. Таким образом, индийские корабли и военные самолеты, и даже индийские военные контингенты, были завязаны на простоту и оперативность доступа к заправке, отдыху и восстановлению на бартерной основе.

Вооруженным силам США будут предоставлены те же возможности на территории Индии, только без оплаты.

Договоренности с Россией будут иметь мало общего с международной логистикой при переброске войск, а больше направлены на обслуживание оборудования.

Российское предложение заточено под размещение в настоящее время индийского военного контингента на своей территории с «плотной» концентрацией. На этой неделе представители индийской армии и ВВС находятся в России на международных армейских играх (также называемых «Военными Олимпийскими Играми»).

И в конце этого месяца индийские военные будет участвовать в военных играх «Мирная миссия 2018 года», проводимых Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в России. Индийские войска впервые примут участие в совместных военных учениях с войсками Китая и Пакистана.

Балансирование

На встрече в Сочи (Россия) в мае этого года президента Владимира Путина с премьер-министром Нарендра Моди, Моди назвал отношения между Дели и Москвой «особым привилегированным стратегическим партнерством». На прошлой неделе они снова встретились в кулуарах саммита БРИКС в Южной Африке.

Но в месяцы между двумя встречами администрация Трампа постоянно меняла свои взгляды в отношении России и наложила санкции на военный экспорт. Пентагон также «повторно назвал» регион окружающий Индию «Индо-Тихоокеанским регионом», демонстрируя стремление повысить стратегическое значение Нью-Дели.

Последнее российское предложение поступило в эту среду.

Военная зависимость Индии от России, созданная в настоящее время острой необходимостью запасных частей и оружия для критических систем, таких как авианосец INS Vikramaditya и палубных истребителей МиГ-29К, означает, что у Москвы есть козыри в переговорах.

Автор: Суджан Дютта

Перевод: ВПК.name

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