Войти
02.08.2018
МСС Судовое оборудование

Разработчики первой отечественной антикреновой системы подвели итоги испытаний

291
0
0
Щит управления системы
Щит управления системы.
Источник: http://www.morsudsnab.ru/

Первую российскую систему компенсации крена для кораблей и судов разработали специалисты компании «МСС». Во вторник, 31 июля, в Санкт-Петербурге успешно завершились опытные испытания ее системы управления. Инженеры сымитировали поведение судна и испытали работу всех сигналов от исполнительных механизмов системы, в том числе в критических ситуациях.


«На протяжении недели мы проводили испытания главного шкафа управления антикреновой системы. Нас устраивают результаты, которые мы получили в рамках этих испытаний. Задачи, поставленные перед данным оборудованием, выполняются в полном объеме. Система готова к монтажу на судно и испытаниям в походных условиях», - рассказал создатель системы, руководитель проекта Никита Максимов.


По его словам, главная задача испытаний - сымитировать работу всех исполнительных механизмов и проверить, что система управления корректно принимает все сигналы, вовремя и оперативно их отрабатывает, а также отвечает прописанными в алгоритме действиями. Для этого специалисты компании подключили к системе управления эмулятор, имитирующий поведение судна.


«Работа антикреновой системы - это сложный, длительный и беспрерывный процесс, поэтому мы разбили испытания на этапы. Поэтапно проверили функционал маленького алгоритма, затем запустили алгоритм в целом и провели испытания большого цикла. Мы определили, где система срабатывает вовремя, а где она подтормаживает, внесли коррективы», - пояснил Максимов.


Испытания также позволили смоделировать и отработать поведение системы в критических ситуациях, в том числе при резком крене, дифференте, резких срывах или остановках при погрузочно-разгрузочных работах.


«Конечно, система не может справиться с компенсацией крена судна в совсем катастрофических ситуациях, но при этом она не будет еще сильнее его переворачивать. В такой ситуации чем предсказуемее ведет себя судно, тем лучше для экипажа – если моряки смогут понять, что произойдет в следующие 2-3 секунды, они успеют принять меры для спасения», - объяснил Максимов.


Испытательный стенд.
Источник: http://www.morsudsnab.ru/

Система компенсации крена создает искусственную качку для освобождения судна во льдах, снижает качку в открытом море и стабилизирует судно при погрузочно-разгрузочных работах.


Изделие создавалось по программе импортозамещения по заказу Минобороны РФ. Изначально разработкой системы специалисты «МСС» занимались в инициативном порядке. Система получила полностью российское программное обеспечение, разработанное специалистами «МСС».


Впервые разработчики представили систему на выставке «Нева» в сентябре 2017 года.


Компания «МСС» занимается производством и поставкой оборудования на судостроительные и судоремонтные заводы России. Компания сотрудничает со всеми крупными судостроительными верфями, включая Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Северную верфь, Средне-Невский судостроительный завод, судостроительные заводы «Янтарь» и «Вымпел», Восточную верфь, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, ЦКБ «Айсберг», Северное ПКБ и другие.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат МСС Судовое оборудование
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Северная верфь
СНСЗ
СПКБ
Похожие новости
29.06.2018
Первую отечественную антикреновую систему для судов испытают в июле
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
09.12.2014
Покорение полюса двойного назначения
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:19
  • 108
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии