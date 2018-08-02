Разработчики первой отечественной антикреновой системы подвели итоги испытаний

Первую российскую систему компенсации крена для кораблей и судов разработали специалисты компании «МСС». Во вторник, 31 июля, в Санкт-Петербурге успешно завершились опытные испытания ее системы управления. Инженеры сымитировали поведение судна и испытали работу всех сигналов от исполнительных механизмов системы, в том числе в критических ситуациях.

«На протяжении недели мы проводили испытания главного шкафа управления антикреновой системы. Нас устраивают результаты, которые мы получили в рамках этих испытаний. Задачи, поставленные перед данным оборудованием, выполняются в полном объеме. Система готова к монтажу на судно и испытаниям в походных условиях», - рассказал создатель системы, руководитель проекта Никита Максимов.

По его словам, главная задача испытаний - сымитировать работу всех исполнительных механизмов и проверить, что система управления корректно принимает все сигналы, вовремя и оперативно их отрабатывает, а также отвечает прописанными в алгоритме действиями. Для этого специалисты компании подключили к системе управления эмулятор, имитирующий поведение судна.

«Работа антикреновой системы - это сложный, длительный и беспрерывный процесс, поэтому мы разбили испытания на этапы. Поэтапно проверили функционал маленького алгоритма, затем запустили алгоритм в целом и провели испытания большого цикла. Мы определили, где система срабатывает вовремя, а где она подтормаживает, внесли коррективы», - пояснил Максимов.

Испытания также позволили смоделировать и отработать поведение системы в критических ситуациях, в том числе при резком крене, дифференте, резких срывах или остановках при погрузочно-разгрузочных работах.

«Конечно, система не может справиться с компенсацией крена судна в совсем катастрофических ситуациях, но при этом она не будет еще сильнее его переворачивать. В такой ситуации чем предсказуемее ведет себя судно, тем лучше для экипажа – если моряки смогут понять, что произойдет в следующие 2-3 секунды, они успеют принять меры для спасения», - объяснил Максимов.

Испытательный стенд. Источник: http://www.morsudsnab.ru/

Система компенсации крена создает искусственную качку для освобождения судна во льдах, снижает качку в открытом море и стабилизирует судно при погрузочно-разгрузочных работах.

Изделие создавалось по программе импортозамещения по заказу Минобороны РФ. Изначально разработкой системы специалисты «МСС» занимались в инициативном порядке. Система получила полностью российское программное обеспечение, разработанное специалистами «МСС».

Впервые разработчики представили систему на выставке «Нева» в сентябре 2017 года.

Компания «МСС» занимается производством и поставкой оборудования на судостроительные и судоремонтные заводы России. Компания сотрудничает со всеми крупными судостроительными верфями, включая Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Северную верфь, Средне-Невский судостроительный завод, судостроительные заводы «Янтарь» и «Вымпел», Восточную верфь, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, ЦКБ «Айсберг», Северное ПКБ и другие.