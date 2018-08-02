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02.08.2018
Российская газета

Израиль предпочел старые самолеты F-15 более новым F-35

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Истребитель F-15
Истребитель F-15.
Источник: Alvinrune/wikimedia.org

Военно-воздушные силы Израиля предпочитают старые самолеты F-15 Eagle более новым F-35 Joint Strike Fighter. А причина в потенциальном противнике Израиля - Иране. В борьбе с ним нужны дальние самолеты, способные брать на борт больше топлива и оружия.

Как пишет издание Popular Mechanics, Израиль делит свои воздушные силы на две категории: самолеты, которые могут наносить удары по целям на границе с Ливаном и Сирией, и самолеты, которые могут поражать отдаленные, но важные цели, такие как иранские ядерные объекты. У Израиля есть F-35 для решения первой задачи, и F-15 - для второй. Хотя F-35 более современный и более скрытный, у него не хватает дальности, чтобы поражать цели в Иране.

А F-15 Израиль использует более сорока лет. Он стал одной из первых стран, получивших самолет и применивших его в действии. F-15 обеспечивает сочетание мощи и дальности, позволяя Израилю поражать цели, недоступные большинству боевых машин. Кроме того, F-15 более прост в эксплуатации и дешевле в обслуживании. Оборонная промышленность Израиля поддерживает эти самолеты в рабочем состоянии и модернизирует их.

Главный же недостаток F-35, пишет издание, несмотря на современные средства связи, датчики, электронику - сравнительно небольшая бомбовая нагрузка. И здесь израильские инженеры ограничены в своих желаниях модернизировать самолет.

Поэтому Израиль, вероятно, предпочтет приостановить покупку F-35, ораничившись 50 самолетами, и закажет оставшиеся 25 только после приобретения большего количества F-15. А их планируют купить от 20 до 25 новейших F-15 2040C. Эти самолеты оснащены современным радаром, дальним инфракрасным поисковым датчиком и возможностью нести до 16 ракет AMRAAM среднего радиуса действия. В израильской версии также будет использоваться блок передачи данных для обмена информацией с другими самолетами.


Светлана Цыганкова

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Продукция
AMRAAM
F-15
F-35
Проекты
Ядерный щит
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