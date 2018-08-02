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02.08.2018
Российская газета

Истребители Су-57 предоставили уникальную возможность ВКС РФ

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Су-57 проявил себя хорошо, но массово закупаться не будет
Су-57 проявил себя хорошо, но массово закупаться не будет.
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия проводит испытания технологий шестого поколения на самолетах Су-57. ВКС РФ планируют начать массовые закупки Су-57 в конце 2020-х - начале 2030-х годов именно в качестве истребителя шестого поколения. Если начавшиеся сейчас испытания новых технологий пройдут успешно, это приблизит новинку к массовому производству, пишет Military Watch.

Воздушно-космические силы России не так заинтересованы в самолетах пятого поколения, так как уверены в своих машинах поколения 4++ - Су-35 и МиГ-35. Успешное развитие новых технологий, которые дадут новому истребителю преимущество над Су-35 и F-22, является ключом к полной реализации потенциала новинки и упрощению производства в будущем.

Точно неизвестно, какие технологии уже испытали, а какие только планируют испытать на Су-57. Оснащение нового истребителя новыми двигателями, гиперзвуковыми ракетами и лазерным оружием позволит значительно повысить его боевой потенциал. Однако вряд ли перечисленные системы будут готовы к активной и массовой эксплуатации в течение ближайших десяти лет. До этого времени самолет будет выпускаться в небольших количествах, чтобы ВКС могли получить опыт обслуживания новой машины.

Возможность проводить испытания полностью функциональных планеров в течение стольких лет до начала их массового производства уникальна. Она позволит обеспечить максимальную эффективность Су-57 к моменту принятия на вооружение в качестве истребителя шестого поколения. Кроме того, успешное испытание новых технологий позволит использовать их и на других машинах, таких как, к примеру, перспективный перехватчик МиГ-41.


Илья Максимов

01.08.2018
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Россия
Продукция
F-22
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
Проекты
ГЗЛА
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