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02.08.2018
Российская газета

Новая пушка обеспечит "Армате" абсолютное превосходство

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Т-14
Т-14.
Источник: rg.ru

Установка на российском танке Т-14 "Армата" нового 152-миллиметрового орудия вместо 125-миллиметровой пушки позволит значительно улучшить боевые характеристики машины.

Как пишет ресурс Military Watch, еще во время Второй мировой войны советские войска использовали орудия калибра 152-мм в качестве убийц танков, в первую очередь таких продвинутых машин, как немецкий "Тигр", неуязвимый для пушек меньшего калибра. Также 152-миллимитровые пушки применялись для уничтожения бункеров и пехоты и вообще считались удачным оружием.

Но после создания новых боеприпасов они перестали пользоваться популярностью. Только в 1980-е годы, когда в американской армии появился танк M1 Abrams, в СССР задумались о возвращении 152-миллиметровки в строй. Орудие планировалось установить на шасси Т-80. Так появился опытный танк Объект 292.

Автор публикации предполагает, что использованная в этом проекте пушка, которая обладает относительно небольшой отдачей, но впечатляющей мощью, станет основой для нового вооружения российских танков. Она позволит увеличить дальность выстрела и будет особенно эффективна, если удастся сохранить скорострельность, достигнутую в 125-миллиметровом танковом орудии.

Такая пушка позволит "Армате" эффективнее бороться с существующей техникой, а также с западными танками четвертого поколения, которые пока только находятся в разработке. "Т-14, вооруженный 152-миллиметровой пушкой, предоставит российским бронетанковым подразделениям почти абсолютное технологическое превосходство над любым потенциального противника", - резюмирует Military Watch.


Руслан Мельников

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-80
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