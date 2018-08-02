SSJ 100 залетает все глубже в бюджет

ГТЛК получит на закупку самолета еще 9,8 млрд рублей

Докапитализация Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) продолжится: до конца года на покупку и сдачу в лизинг самолетов SSJ 100 компания получит от государства еще около 10 млрд руб. С 2015 года ГТЛК уже получила 34 млрд руб. на 36 машин и параллельно привлекает средства через кредиты и облигации. Финансовые показатели компании при этом далеки от идеальных. Но, отмечают эксперты, ГТЛК в первую очередь служит инструментом поддержки продвижения российской авиатехники и держатели ее облигаций рассчитывают на гарантии государства.

ГТЛК получит госсубсидии на 9,8 млрд руб. для покупки у "Гражданских самолетов Сухого" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) SSJ 100, говорится в опубликованном 31 июля проекте постановления правительства. Дотации будут выделены до конца года структуре ГТЛК в Ямало-Ненецком АО. Основной акционер ГТЛК Минтранс спустя три месяца после покупки судов должен будет докапитализировать компанию на эту сумму. Всего в 2018 году ГТЛК рассчитывала получить из бюджета 25 млрд руб. под SSJ 100, сообщал в мае "Интерфакс" со ссылкой на презентацию к выпуску облигаций компании, отмечалось, что решение о докапитализации одобрено премьером, вопрос прорабатывает правительство. В ГТЛК “Ъ” сообщили, что уже проводят встречи с потенциальными лизингополучателями, но детали переговоров не раскрываются. В Минтрансе “Ъ” не ответили.

ГТЛК занимается продвижением лизинга SSJ 100 с 2015 года по поручению президента. Тогда через ОФЗ в ее капитал государство внесло 30 млрд руб., позднее были выделены еще 4 млрд руб. на аванс поставки четырех SSJ 100 (хотя планировалось, что госсредств будет больше и на 28 самолетов). Компания также привлекла синдицированный кредит на 43 млрд руб. с участием Bank of China и Intesa. Всего ГТЛК передала лизингополучателям 36 самолетов. Через ГТЛК правительство поддерживает и малую авиацию: для лизинга вертолетов Ми-8 и "Ансат", самолетов L-410 в ее капитал внесено более 10 млрд руб. Также ГТЛК получила около 10 млрд руб. под поставку 444 троллейбусов и на два парома для линии Ванино—Холмск.

Привлекает ГТЛК и средства с рынка. В июне компания разместила два выпуска биржевых облигаций на $150 млн и 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 июня), а с начала года общий объем заимствований составил около 50 млрд руб. В 2017 году компания заняла 40 млрд руб. и $170 млн (согласно отчетности по МСФО, в 2017 году долговые обязательства выросли на 60% — со 175 млрд руб. до 275 млрд руб.). Однако если в 2015 и 2016 годах ГТЛК получала прибыль в 59 млн руб. и 80 млн руб. соответственно, то в 2017 году ее убыток составил 3,9 млрд руб.

В компании заверяют, что убыток "технический, единовременного характера и не повлияет на кредитоспособность ГТЛК". К его появлению привело, в частности, то, что значительная часть резервов связана с дебиторской задолженностью по расторгнутым в 2017 году договорам, по которым завершаются расчеты, в том числе в судебном порядке. Также аудитор скорректировал подход к учету отдельных финансовых инструментов. В отчетности "отражен оценочный резерв в отношении финансового инструмента, который использовался с 2012 года", поясняют в ГТЛК, не уточняя деталей.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев говорит, что демонстрируемые ГТЛК финансовые показатели, "отнюдь не оптимистичные по меркам рынка", не должны вводить в заблуждение. Компания создана в том числе для решения задач обновления парка региональных авиакомпаний и поддержки продаж отечественной авиатехники, поясняет эксперт. Предоставляемые ею условия лизинга лучше рыночных, что можно обеспечить только за счет господдержки. Но через ГТЛК удалось запустить поставки SSJ 100 и вертолетов, что говорит о том, что схема работоспособна и ее можно масштабировать, считает Олег Пантелеев, а держатели бондов понимают, что за ГТЛК стоит государство, обеспечивающее выполнение обязательств.

Елизавета Кузнецова