Летное происшествие с бомбардировщиком Су-34 в Хурбе

Как сообщили дальневосточные СМИ, вечером 31 июля 2018 года фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке на аэродроме Хурба в Хабаровском крае. По свидетельствм очевидцев, самолет выкатился почти на 500 метров на грунт. Пострадавших нет.

Неофициально наиболее вероятной причиной инцидента называется отказ тормозного парашюта.

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России. Хурба (Хабаровский край, 31.07.2018 (с) www.komcity.ru

1 августа агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Восточного военного округа подтвердили, что самолет Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при выполнении посадки.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушное судно повреждений не получило. Самолет возвращен на стоянку", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящий момент причины происшествия выясняет комиссия объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Со стороны bmpd напомним, что на аэродроме Хурба ( (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) базируется 277-й бомбардировочный авиационный полк 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, перевооруженный фронтовыми бомбардировщиками Су-34 нового производства в 2016-2017 годах (полком было получено 26 машин).