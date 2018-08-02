Россия закупит "плавающие танки"

Концепция "танка-бронекатера" оказалась весьма удачной и пользуется спросом на мировом рынке вооружений. Вчера, 30 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что индонезийский "танк-бронекатер" Х-18 нашёл иностранных покупателей, в том числе — в России.

Производство первого прототипа "плавающего танка" Х-18 стартовало в 2016 году. Вчера министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду объявил о том, что в 2019 году первые боевые катера, получившие название Antansena, поступят в опытную эксплуатацию. Кроме того, на эти катера уже "есть экспортные заказы, в том числе из России". Ранее сообщалось, что компания North Sea Boats (PT Lundin), занимающаяся производством боевых катеров, уже получила заказ на 100 "плавающих танков" от Объединённых Арабских Эмиратов.

Демонстрация макета бронекатера представителям ВМС Индонезии. Источник: detik.com

Проект Х18 Tank Boat, также известный как FSV (Fire Support Vessel), впервые был продемонстрирован в 2015 году. Тогда разработчики показали компьютерную модель катера, предназначенного для огневой поддержки сухопутных войск. Благодаря небольшой осадке (0,8–0,9 м) катамаран сможет подходить очень близко к берегу и вести патрулирование в дельтах рек.

Х18 Tank Boat, теперь получивший название Antansena combat vessel, представляет собой цельнокомпозитный катамаранный катер длиной 18 м и шириной 6,6 м. Согласно техническому описанию, он будет оснащён двумя дизельными двигателями MAN мощностью по 1200 л.с. (каждый — с двумя водомётами) и развивать максимальную скорость хода до 40 узлов (74 км/ч). Автономность плавания бронекатера составляет 350 миль (650 км) при скорости в 30 узлов и до 900 миль (1660 км) в режиме патрулирования (при скорости в 9 узлов). Катер вмещает до 26 человек, включая 6 членов экипажа.

Х18 планируют оснастить 105-мм орудием Cockerill CT-CV 105HP с максимальной дальностью поражения 10 км, при этом тяжелобронированные цели корабль сможет уничтожать на расстоянии до 5 км. Вспомогательным оружием катамарана станет дистанционно управляемый пулемёт калибром от 7,62 до 20 мм или орудие калибром до 30 мм. При этом "плавающий танк" имеет относительно слабую броню, которая защищает его от пуль малого и среднего калибров.