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02.08.2018
РИА Новости

Правительство Швеции одобрит закупку американской ПВО, узнали СМИ

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Американский ракетный комплекс Patriot.
Американский ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

СТОКГОЛЬМ, 1 авг - РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции намерено в четверг принять решение о закупке системы американской системы ПВО Patriot, сообщает Радио Швеции SR.

"Швеция будет покупать американскую систему противовоздушной обороны Patriot из США. Правительство примет решение завтра и эта сделка на сумму не менее 10 миллиардов крон (1 миллиард евро)", - сообщила радиостанция.

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист не стал пояснять радио точную сумму сделки.

"Это важное, обширное и крупное соглашение", - сказал он радио.

Швеция, по данным радио, рассчитывает купить у США четыре единицы упомянутой системы и пока засекреченное число ракет по цене за 40 миллионов крон (4 миллиона евро) за штуку.

"Сегодня у нас довольно старая система, которая не соответствует времени, в котором мы сегодня живем. Это система, которая также может быть использована против баллистических ракет. Это надежная система доставки, она была проверена на практике", - сказал радио Хультквист. Он сказал, что приобретение американской системы находится в полном в соответствии с решениями по обороне, принятыми за последние годы, первые поставки ожидаются в 2021 году.

Ранее шведские СМИ сообщали, что поставки начнутся в 2020 году и последнее поступление заказанной системы планируется в 2025 году.

Переговоры по вопросу закупки правительство вело некоторое время внутри страны с оппозиционными консервативными партиями, предполагаемое решение стало результатом этого диалога.

01.08.2018
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США
Швеция
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Patriot ЗРК
Проекты
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