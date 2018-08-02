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02.08.2018
Lenta.ru

Названа причина превосходства западных танков над российскими

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Немецкий боевой танк Leopard 2
Немецкий боевой танк Leopard 2.
Источник: Ints Kalnins/Reuters

Танки M1А2 Abrams (США), Leopard 2 (Германия), Char Leclerc (Франция) и Merkava (Израиль) лидируют в западных рейтингах, поскольку сравниваются с российскими машинами Т-72, Т-80 и Т-90 из первых серийных выпусков, пишет на страницах еженедельника "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По мнению эксперта, "в этих аналитических обзорах российские танки выбирались только из первых серийных выпусков, и никак не учитывалась их последующая модернизация". "Результат, как говорится, был известен заранее: танки блока НАТО и Израиля признавались лучшими, и условные призовые места распределялись между ними", — полагает автор.

Леонков заключает, что после появления танка "Арматы" ситуация поменялась. Если вначале западные специалисты пытались придумать аналог новейшему российскому танку, то впоследствии "просто сдались и признали Т-14 революционным решением в танкостроении".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

01.08.2018
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