"Энергомаш" создаст РД-169

Российский ракетный двигателестроительный холдинг приступил к разработке силового агрегата на метане. Испытания изделия, получившего название РД-169, должны пройти через 3-4 года, сообщил РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Двигатель получил название РД-169. Это фактически новый двигатель, создающийся на основе тех знаний, которые мы формировали с начала 2000-х годов", — рассказал он.

По его словам, "работу некоторых двигателей с метановой смесью, например, РД-0146, мы даже испытали на практике". "Подтверждена сама возможность и эффективность такой схемы. На сегодняшний день в Воронеже создан стенд для проведения испытаний, имеется соответствующий конструкторский задел. Нам нужно 3-4 года, и мы сможем приступить к испытаниям полноценного метанового двигателя", — заявил глава компании.

Концепцию ракетного комплекса, основанного на РД-169, НПО "Энергомаш" и РКЦ "Прогресс" должны представить к концу 2018 года.

"Наших китайских коллег очень интересует вопрос совместной разработки метанового двигателя. Мы рассматриваем такой вариант, как возможность привлечения дополнительных инвестиций в создание метанового двигателя с последующим, как вариант, лицензионным соглашением по его производству в Китае", — добавил Арбузов.

В настоящее время Россия, в отличие от США и ЕС, не располагает действующими ракетными двигателями на водороде или метане. В составе советской сверхтяжелой ракеты "Энергия" был водородный силовой агрегат, технология производства которого российской промышленностью утеряна.