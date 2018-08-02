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02.08.2018
Lenta.ru

США экстренно прервали пуск баллистической ракеты

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LGM-30 Minuteman
LGM-30 Minuteman.
Источник: ICBM U.S. Air Force / Michael Peterson / Reuters

ВВС США прервали испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния), сообщает Lompoc Record.

Пуск планировалось провести 31 июля между 10:01 и 16:01 по московскому времени, однако в 14:42 испытание "благополучно прервали". Причиной отмены называется "аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста". Разбором произошедшего займется аналитическая группа.

Трехступенчатые МБР наземного базирования семейства Minuteman III изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны США с СССР. В настоящее время оружие является единственной МБР наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III.

01.08.2018
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Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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