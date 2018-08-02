США экстренно прервали пуск баллистической ракеты

ВВС США прервали испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг (Калифорния), сообщает Lompoc Record.

Пуск планировалось провести 31 июля между 10:01 и 16:01 по московскому времени, однако в 14:42 испытание "благополучно прервали". Причиной отмены называется "аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста". Разбором произошедшего займется аналитическая группа.

Трехступенчатые МБР наземного базирования семейства Minuteman III изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны США с СССР. В настоящее время оружие является единственной МБР наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III.