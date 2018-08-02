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02.08.2018
Lenta.ru

Пожилой ученый из "Роскосмоса" слал секретные данные по интернет-переписке

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Источник: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные по интернет-переписке. Об этом в среду, 1 августа, источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС.

"Секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке", — сказал источник.

Об аресте Кудрявцева сообщалось 22 июля — с ним в СИЗО "Лефортово" пообщались представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По словам представителя ОНК Евгения Еникеева, о причастности Кудрявцева к делу "прямо никто не сказал", объяснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, сославшись на секретность.

21 июля источник сообщал, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут помечаться грифом "совершенно секретно".

20 июля в ЦНИИмаш и "Объединенной ракетно-космической корпорации" (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно". Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. "Роскосмос" заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.

01.08.2018
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Роскосмос
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