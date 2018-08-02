Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ

Вице-премьер Борисов не исключил срыва поставки кораблей для ВМФ РФ

Гособоронзаказ для российского Военно-морского флота в этом году может быть снова сорван, заявили в правительстве. Накладки с реализацией гособоронзаказа начались после 2014 года и отчасти связаны с вопросами импортозамещения. Однако это не единственная проблема ВМФ - строительству кораблей мешает также состояние отечественных верфей и низкий уровень менеджмента судостроительных компаний, считают эксперты.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что гособоронзаказ по постройке и ремонту кораблей для Военно-морского флота России в 2018 году может быть сорван.

"Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года", - сказал Борисов в ходе селекторного совещания по размещению и реализации гособоронзаказа. Он также отметил, что большинство контрактов уже заключено, а деньги на реализацию по линии Минобороны выделены.

По словам вице-премьера, системные проблемы с реализацией гособоронзаказа для ВМФ наблюдаются с 2014 года.

"Начиная с 2014 года, мы практически ежегодно имеем дело с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий. Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году", - говорит Борисов. Стоит отметить, что многие известные срывы гособоронзаказа для ВМФ за этот период приходятся на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Так, в 2015 году входящий в состав ОСК Амурский судостроительный завод не поставил Военно-морскому флоту ремонтируемую дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) "Комсомольск-на-Амуре". В ремонте на заводе субмарина проекта 877 находилась более десяти лет. В боевой строй она вернулась только в январе 2017 года.

Аналогичная ситуация складывалась с корветом "Совершенный", который вошел в состав Тихоокеанского флота на год позже запланированного срока - в июле 2017 года. В 2016 году источники "Газеты.Ru" сообщали, что заложенные в Государственную программу вооружений ГПВ-2020 атомные подводные лодки (АПЛ) проектов "Борей" и "Ясень", оговоренных к поставке до 2020 года, примут в эксплуатацию на несколько лет позже - до конца 2021 и 2023 годов. А в 2017 году были перенесены сроки ввода ледокола "Арктика".

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов в разговоре с "Газетой.Ru" отметил, что

одна из главных причин регулярного срыва гособоронзаказа для ВМФ заключается в неудовлетворительном качестве менеджмента объединенных судостроительных компаний.

"Совершенно очевидно, что руководство компании не справляется с возложенной на нее государством ответственностью", - говорит Пухов.

"Эту негативную тенденцию [срыв сроков] нужно переломить", - подчеркнул Борисов, комментируя деятельность подрядчиков. По его словам, исполнители гособоронзаказа несут персональную ответственность за сроки строительства и соблюдение утвержденного графика поставок.

Именно поэтому, полагает Руслан Пухов, Министерство обороны на протяжении последних нескольких лет предпринимает целый ряд мер, чтобы передавать заказы на другие верфи.

"Но, к сожалению, невозможно делать на частных верфях атомные подводные лодки - они делаются на Севмаше, а он входит в структуру ОСК, - говорит эксперт. - Поэтому Минобороны пытается каким-то образом "отползти" от ОСК, но получается это только частично".

Всего собеседник "Газеты.Ru" отмечает три основных проблемы российского судостроения, к которым помимо менеджмента ОСК относятся также трудоемкий процесс импортозамещения двигательных установок для кораблей и устаревшее оборудование на верфях.

"Технологии газотурбинного двигателестроения крайне сложные. Есть всего три страны, три компании, которые делают двигатели подобного рода: General Electric, Rolls Royce и, собственно, советская "Зоря - Машпроект", - говорит Пухов.

Проблема с советской "Зорей" заключается в том, что производство турбин было сосредоточено в украинском городе Николаеве. После "оранжевой революции" 2004 года Россия стала предпринимать первые попытки импортозамещения, однако всерьез этой проблемой занялись после 2014 года, напоминает эксперт.

Помимо газотурбинных двигателей, есть трудности и с силовыми установками другого рода. В частности, до 2014 года Минобороны покупало дизельные двигатели у компании немецкой компании MTU, однако после введения эмбарго сотрудничество с компанией было прекращено. "То есть у нас есть дизельные двигатели, но предыдущего поколения - они уже устарели. Мы пытались покупать китайские, но по качеству есть нарекания", - отмечает Пухов.

Вторая проблема - часть оборудования на отечественных верфях давно не обновлялась. "А жить на гособоронзаказе и на экспорте чрезвычайно сложно, - говорит Пухов. - Гособоронзаказ цикличен, мировая конъюнктура на корабли тоже очень сложная, высокая конкуренция".

"То есть этот комплекс из трех причин - нельзя сказать, какая из них наиболее важная, - но все они приводят к тому, о чем сегодня и заявил заместитель председателя правительства", - резюмировал эксперт.

Георгий Березовский