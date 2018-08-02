Сирийские военные участвуют в "Танковом биатлоне" в России

АЛАБИНО (Московская область) 1 авг - РИА Новости. Сирийские танкисты, участники боевых действий против террористов, выступают в "Танковом биатлоне". На "Снайперский рубеж" в Белоруссии приехали сирийские снайперы, а артиллеристы отправились в Казахстан побороться за звание "Мастера артиллерийского огня". Об этом журналистам рассказал главный судья IV Армейских международных игр от сирийской стороны генерал-майор Али Рашад аль-Абдулла.

"Участие Сирийской Арабской Республики в соревнованиях напрямую повышает международный престиж нашей страны. Наши экипажи, наши герои, используют опыт, полученный в боевых действиях. Танкисты команды участвовали в освобождении городов и провинций от террористов", - сказал генерал.

Сборная Сирии впервые выступает на "Танковом биатлоне". Генерал-майор отметил, что сам факт присутствия танкистов на конкурсе является признаком возвращения мирной жизни в Арабскую республику.

Али Рашад аль-Абдулла отметил, что помимо танковых соревнований, сирийские военные участвуют в двух других конкурсах: "Снайперский рубеж" в Белоруссии и "Мастер артиллерийского огня" в Казахстане. Они также прошли через боевые действия. "У нас есть команда в конкурсе артиллерии, члены которой также сражались против боевиков", - сообщил сирийский генерал. По словам генерала, сирийская команда на конкурсе "Снайперский рубеж" в Белоруссии показала выдающиеся результаты. Боевой опыт проявил себя на ночной тренировке.

"В воскресенье я общался с главой нашей делегации на конкурсе в Белоруссии, и он мне доложил, что в сложной тренировке по поражению целей в ночное время прекрасно выступили наши снайперы", - подчеркнул Али Рашад аль Абдулла. По его словам, террористы имеют множество приборов для стрельбы в темное время суток, поэтому часто совершают свои нападения под покровом ночи. Сирийские военные накопили огромный опыт и выработали методики боевых действий в темное время суток.

"Мастер артиллерийского огня" проходит в Казахстане. В этом конкурсе примут участие минометные расчеты 11 стран. Конкурс "Снайперский рубеж" проходит до 10 августа в Республике Беларусь в Бресте. В ходе соревнований специалисты определят лучшего снайпера и лучшую снайперскую пару. Основным оружием снайперов станет легендарная снайперская винтовка Драгунова - СВД. "Танковый биатлон-2018" проводится с 28 июля по 11 августа.

Все конкурсы являются отдельным дисциплинами IV Армейских международных игр, которые открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.