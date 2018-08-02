Войти
02.08.2018
РИА Новости

Сирийские военные участвуют в "Танковом биатлоне" в России

268
0
0
Танк команды армии Сирии
Танк команды армии Сирии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 31 июля 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

АЛАБИНО (Московская область) 1 авг - РИА Новости. Сирийские танкисты, участники боевых действий против террористов, выступают в "Танковом биатлоне". На "Снайперский рубеж" в Белоруссии приехали сирийские снайперы, а артиллеристы отправились в Казахстан побороться за звание "Мастера артиллерийского огня". Об этом журналистам рассказал главный судья IV Армейских международных игр от сирийской стороны генерал-майор Али Рашад аль-Абдулла.

"Участие Сирийской Арабской Республики в соревнованиях напрямую повышает международный престиж нашей страны. Наши экипажи, наши герои, используют опыт, полученный в боевых действиях. Танкисты команды участвовали в освобождении городов и провинций от террористов", - сказал генерал.

Сборная Сирии впервые выступает на "Танковом биатлоне". Генерал-майор отметил, что сам факт присутствия танкистов на конкурсе является признаком возвращения мирной жизни в Арабскую республику.

Али Рашад аль-Абдулла отметил, что помимо танковых соревнований, сирийские военные участвуют в двух других конкурсах: "Снайперский рубеж" в Белоруссии и "Мастер артиллерийского огня" в Казахстане. Они также прошли через боевые действия. "У нас есть команда в конкурсе артиллерии, члены которой также сражались против боевиков", - сообщил сирийский генерал. По словам генерала, сирийская команда на конкурсе "Снайперский рубеж" в Белоруссии показала выдающиеся результаты. Боевой опыт проявил себя на ночной тренировке.

"В воскресенье я общался с главой нашей делегации на конкурсе в Белоруссии, и он мне доложил, что в сложной тренировке по поражению целей в ночное время прекрасно выступили наши снайперы", - подчеркнул Али Рашад аль Абдулла. По его словам, террористы имеют множество приборов для стрельбы в темное время суток, поэтому часто совершают свои нападения под покровом ночи. Сирийские военные накопили огромный опыт и выработали методики боевых действий в темное время суток.

"Мастер артиллерийского огня" проходит в Казахстане. В этом конкурсе примут участие минометные расчеты 11 стран. Конкурс "Снайперский рубеж" проходит до 10 августа в Республике Беларусь в Бресте. В ходе соревнований специалисты определят лучшего снайпера и лучшую снайперскую пару. Основным оружием снайперов станет легендарная снайперская винтовка Драгунова - СВД. "Танковый биатлон-2018" проводится с 28 июля по 11 августа.

Все конкурсы являются отдельным дисциплинами IV Армейских международных игр, которые открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Сирия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
10.02.2016
Возвращение дивизий
25.11.2014
«Надо делать. Время придет»
19.08.2014
Компания «Кронштадт Технологии» представила новейшие разработки для подготовки личного состава и военно-патриотического воспитания молодежи на «Дне инноваций Минобороны-2014»
31.01.2014
Слёт снайперов
24.09.2013
РОЭ: российская бронетехника в Нижнем Тагиле предстанет во всей красе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:19
  • 108
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии