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02.08.2018
РИА Новости

Захарова: наличие российских военных инструкторов в ЦАР никто не скрывал

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Центральноафриканская республика. Архивное фото
Центральноафриканская республика. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Fred Dufour

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в ЦАР нет, этого никто не скрывал, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал. Ещё в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР", - написала она в Facebook.

К посту Захарова прикрепила ссылку на заявление МИД России, которое датировано 22 марта 2018 года. В сообщении заместитель официального представителя ведомства Артем Кожин заявил, что с ведома СБ ООН в ЦАР командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих Центральноафриканской Республики.

При этом официальный представитель министерства отметила, что работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы, сообщая о желании сделать репортаж властям ЦАР, которые такую возможность предоставляли.

Она также назвала "околесицей" данные о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что погибшие российские журналисты ехали не туда, где работают российские инструкторы.

"Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы", - добавила Захарова.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

01.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ООН
Проекты
ЧВК
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